ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта

Lite » Їжа 11.05.2020 - 08:37
Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про хитрощі, які допоможуть зберегти фігуру в сезон шашликів

Карантин вніс корективи у звичний уклад життя –строго домашній режим, а сезон шашликів скасовано. Але це не означає, що прекрасний час у колі сім'ї та друзів не настане в майбутньому! Крім того, ті, хто живе в заміському будинку або ізолювався на дачі, цілком можу собі дозволити приготувати м'ясо на мангалі. Але не варто забувати про важливі правила, які допоможуть не набрати вагу після щедрого застілля. Одне з правил говорить – налягайте на фрукти, але з ними тим, хто худне теж варто вести себе акуратно. Нутриціолог Ганна Мотіна поділилася в Instagram дієвими лайфхаками, які допоможуть залишатися у формі любителям шашликів.

Ось кілька правил від експерта, яких необхідно дотримуватися під час шашликового сезону:

  • вибирайте шашлик з курки (індички) або риби, краще куряче філе замаринувати на ніч в кефірі (або виноградному оцті) та спеціях і буде дуже легкий і смачний шашлик.

Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • якщо хочеться саме свинини, з'їжте 1 шматочок вдень, не на ніч і не думайте про нього більше.
  • до шашлику в обід можна додати 1-2 запечені картоплі (бажано в шкірці) і обов'язково овочі! Картоплю можна замінити лавашем.

Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв

  • слідкуйте за розміром порції, візьміть тарілку середніх розмірів, покладіть на одну половину овочі, на другу шашлик і гарнір, з'їжте з задоволенням і більше не підкладайте добавку.

Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • якщо Ви на свіжому повітрі цілий день, то необхідно так само додати пару перекусів, один обов'язково з'їжте перед тим, як готувати шашлик, щоб не кидатися на м'ясо дико голодними.

Перекусами можуть бути - фрукт, горіхи, яйце+огірок, хліб+сир, сирні рулетики. І постарайтеся обмежити алкоголь - це швидкі вуглеводи, які розпалюють апетит ще більше, і Ви втрачаєте контроль над кількістю з'їденого. Перевагу краще віддати сухому вину, а ще краще пийте просту воду і більше рухайтеся.

Раніше дитолог Світлана Фус розкрила секрети правильного приготування овочів.

Теги Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся