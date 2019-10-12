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Як почати худнути: дієтолог поділилися простим і дієвим лайфхаком

Lite » Краса 12.10.2019 - 14:12
Як почати худнути: дієтолог поділилися простим і дієвим лайфхаком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами порадила почати змінювати життя з декількох звичок

"Лиха біда початку", - говорить відома приказка, і до схудненню вона відноситься як не можна краще. Змусити себе почати скидати зайві кіло часом непросто – не вістачае сил, часу, а звична мотивація перестає працювати, энтузазм сходить на немає під тиском повсякденної рутини. Дієтолог Наталія Кошкіна в instagram поділилася лайхаком, як швидко привести себе в тонус і приступити до схуднення. До речі, раніше вона дала слушні поради, як ефективно худнути в повсякденному житті.

Ви вже згодні стати стрункою і красивою. Ви довго чекали підходящого моменту. І він, нарешті, настав. Ви складаєте план дій:

  • Пити більше води
  • Вести харчовий щоденник
  • Навчитися рахувати калорії
  • Визначити свій БЖУ
  • Тренуватися 3 рази на тиждень
  • Знайти нові корисні рецепти
  • і т. д.

Як почати худнути: дієтолог поділилися простим і дієвим лайфхаком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так набирається довгий список. Ви в паніці: поняття не маєте, з чого почати. І... ви знаходите причини, чому ви не можете почати сьогодні. Ви не виспалися. У вас немає потрібних продуктів. А ввечері батьківські збори і немає часу йти в магазин. У вихідні вас покликали в гості і немає сенсу навіть починати. Ну, ви зрозуміли...

Проходить тиждень або дві, а ви так і не почали. Ви засмучені і незадоволені собою. Як же бути?

Як почати худнути: дієтолог поділилися простим і дієвим лайфхаком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Секрет в тому, що вам не потрібно змінювати все і відразу. Коли ви намагаєтеся це зробити, ви отримаєте зворотний ефект. Вам потрібно обрати лише 1-2 речі і тримати на них фокус уваги протягом 2-4 тижнів. Поки вам не стане легко. Всього 1 або 2. Але в них ви повинні бути дійсно хороші.

Це може бути:

  • Їсти овочі в кожний прийом їжі.
  • Їсти білок в кожний прийом їжі.
  • Щодня здійснювати 30-хвилинну прогулянку.
  • Ходити в зал 2-4 рази на тиждень.
  • Вести харчовий щоденник.
  • Робити 20 присідань.

Як почати худнути: дієтолог поділилися простим і дієвим лайфхаком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Усвідомленість, планування, фіксація результатів і прийняття відповідальності за свої дії на себе – ключ до змін.

Кому яке діло, скільки часу це займе? В кінцевому підсумку це не буде мати значення. А зараз важливо тільки те, що ти почала діяти.

Раніше дієтолог Алла Манайкина назвала важливий фактор, що впливає на апетит і загальне самопочуття.

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