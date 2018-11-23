Топ-5 продуктів, які допоможуть впоратися з безсонням

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Топ очолюють банани і вівсяна каша

Якщо Ви страждаєте від безсоння - не варто піднімати паніку. Достатньо додати кілька продуктів в свій раціон, які будуть сприяти релаксації і здоровому сну. Експерти склали список продуктів, передають російські ЗМІ.

Банани

По‑перше, банани краще інших фруктів втамовують апетит. Незважаючи на те, що вони досить калорійні, все-таки, краще з'їсти перед сном банан, ніж сендвіч. По‑друге, банани містять магній та калій, які сприяють швидкому відновленню м'язів. Також банани стабілізують серотонін і меланін, допомагаючи мозку повністю розслабитися.

Мигдаль

Завдяки магнію в складі продукту, він допомагає швидше розслабитися і заснути, а також дарує відчуття насичення. Крім усього іншого, мигдаль містить корисні жири.

Тунець

Тунець є білковим перекусом, який допоможе міцно заснути і, до речі, позбавить від зайвих калорій. Його можна з'їсти з шматочком цільнозернового хліба або свіжим огірком.

Вівсяна каша

Ця ранкова їжа є також одним з продуктів, що сприяють сну. Все завдяки мікроелементам в складі, які сприятливо впливають на збуджену нервову систему. Якщо в кашу додати шматочки банана, ефект буде ще краще.

Варене яйце

Якщо ночами виникає бажання перекусити, експерти радять взяти за звичку з'їдати ввечері варене яйце. В яйцях міститься багато білка і вони добре насичують, тому вночі голод точно не потривожить.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна