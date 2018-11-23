Топ-5 продуктов, которые помогут справиться с бессонницей

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Топ возглавляют бананы и овсяная каша

Если Вы страдаете от бессоницы - не стоит поднимать панику. Достаточно добавить несколько продуктов в свой рацион, которые будут способствовать релаксации и здоровому сну. Эксперты составили список продуктов, передают российские СМИ.

Бананы

Во‑первых, бананы лучше других фруктов утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Во‑вторых, бананы содержат магний и калий, которые способствуют быстрому восстановлению мышц. Также бананы стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться.

Миндаль

Благодаря магнию в составе продукта, он помогает быстрее расслабиться и заснуть, а также дарит чувство насыщения. Помимо всего прочего, миндаль содержит полезные жиры.

Тунец

Тунец является белковым перекусом, который поможет крепко заснуть и, к слову, избавит от лишних калорий. Его можно съесть с кусочком цельнозернового хлеба или свежим огурцом.

Овсяная каша

Эта самая утренняя еда является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему. Если в кашу добавить кусочки банана, эффект будет еще лучше.

Вареное яйцо

Если по ночам возникает желание перекусить, эксперты советуют взять за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка и они хорошо насыщают, поэтому ночью голод точно не потревожит.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее. По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г.

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Видео: РБК-Украина