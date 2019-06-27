Топ-5 звичок для збереження молодості

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете продовжити молодість і красу
Жінка сьогодні — це жінка-мати, дружина, бабуся, але при всьому цьому вона в першу чергу жінка, яка хоче бути красивою, коханою і бажаною. Всім нам хочеться зберегти енергію і молодість, залишатися в ясному розумі і здоровому тілі як можна довше, бажано завжди. Як цього домогтися, дієтолог Олена Кален розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Експерт перерахувала п'ять корисних звичок, які допомагають зберегти молодість. Перевірте себе, і якщо ви ще не обзавелися ними, саме час почати!
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1. Переглянути ставлення до харчування.
Чим старше ми стаємо, тим менше організму потрібно калорій. Бажано переглянути своє ставлення до цукру, випічки, занадто гострої і жирної їжі.
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Намагайтеся зробити харчування збалансованим і різноманітним. Вживайте більше свіжих овочів і фруктів. Увімкніть продукти, багаті жирними кислотами, а також вітамінами А, З, Тобто Саме вони виводять з організму токсини і допомагають виглядати молодо.
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2. Висипатися і стежити за якістю сну.
Після 30 організму потрібно більше сил на відновлення. Якщо спати менше 7 годин, відбудеться передчасне старіння шкіри, частіше будуть з'являтися набряки. Також нестача сну призводить до хронічної втоми і зниження імунітету.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ще на бадьорість та енергійність впливає якість сну. Людина, яка кілька разів за ніч прокидається, втомлюється так само, як і при недосипанні. Якщо долає безсоння, прийміть перед сном розслаблюючу ванну і відмовтеся від перегляду телевізора.
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3. Займатися фізичною активністю.
Спорт і рух допомагають підтримувати м'язи в тонусі, роблять їх гнучкими і еластичними. Бажано вибирати посильні тренування, які будуть в радість. Наприклад, йога, танці, розтяжка, скандинавська ходьба. Влітку це може бути похід, а взимку лижі.
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4. Мінімізувати стрес.
Зовсім не хвилюватися неможливо, але кожен з нас може намітити ефективні стратегії виходу із стресового стану. Придумайте як мінімум 3 варіанти, які допоможуть заспокоїтися. Це може бути прогулянка, робота з диханням, ведення щоденника.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
5. Зайнятися фітнесом для обличчя
Це — набір спеціальних вправ, які допомагають зберегти молодість без ін'єкцій. Можна записатися на курс чи знайти безкоштовні відео в інтернеті.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
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