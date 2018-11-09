Топ-5 причин додати хурму в свій раціон

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Фрукт допомагає поліпшити здоров'я очей і зменшує ознаки старіння

Хурма - смачний і корисний екзотичний фрукт. Він наповнений клітковиною і корисними вітамінами. Експерти стверджують, що фрукт допомагає поліпшити здоров'я очей, зменшити ознаки старіння і запобігти різних видів раку, передає російське ЗМІ.

Підвищує імунітет

Завдяки високій концентрації вітаміну С, фрукт допомагає підвищити імунітет. В одній хурмі міститься близько 80% від щоденної потреби людини в аскорбіновій кислоті. Фрукт захистить організм від мікробних, вірусних і грибкових інфекцій, а також сторонніх тіл або токсинів.

Запобігає передчасне старіння

Хурма багата вітамінами А, бета-каротином, лютеїном, лікопеном і кріптоксантіном. Ці речовини діють як антиоксиданти в організмі, зменшуючи окислювальний стрес і запобігаючи ознаки передчасного старіння.

Прискорює метаболізм

Хурма містить комплекс вітамінів В, таких як піридоксин, фолієва кислота та тіамін, які допомагають прискорити метаболічні функції по всьому організму. Ці елементи гарантують, що системи тіла функціонують ефективно, тим самим збільшуючи загальний метаболізм.

Запобігає розвиток пухлин

Поряд з антиоксидантними властивостями, які зменшують ризик розвитку раку, фрукт допомагає знизити ризик розвитку пухлин. Хурма містить бетулінову кислоту, яка є протипухлинним з'єднанням, що зменшує шанси на розвиток новоутворень.

Контроль кров'яного тиску

У цьому плоді також є калій, який діє як судинорозширювальний засіб і знижує кров'яний тиск. При вживанні хурми, збільшується приплив крові до різних частин тіла. Низький кров'яний тиск також знижує навантаження на серцево-судинну систему і запобігає появі різних серцевих захворювань.

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Відео: РБК-Україна