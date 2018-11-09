Топ-5 причин добавить хурму в свой рацион

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Фрукт помогает улучшить здоровье глаз и уменьшает признаки старения

Хурма - вкусный и полезный экзотический фрукт. Он полон клетчатки и полезных витаминов. Эксперты утверждают, что фрукт помогает улучшить здоровье глаз, уменьшить признаки старения и предотвратить различные виды рака, передает российское СМИ.

Повышает иммунитет

Благодаря высокой концентрации витамина С, фрукт помогает повысить иммунитет. В одной хурме содержится около 80% от ежедневной потребности человека в аскорбиновой кислоте. Фрукт защитит организм от микробных, вирусных и грибковых инфекций, а также инородных тел или токсинов.

Предотвращает преждевременное старение

Хурма богата витаминами А, бета-каротином, лютеином, ликопеном и криптоксантином. Эти вещества действуют как антиоксиданты в организме, уменьшая окислительный стресс и предотвращая признаки преждевременного старения.

Ускоряет метаболизм

Хурма содержит комплекс витаминов В, таких как пиридоксин, фолиевая кислота и тиамин, которые помогают ускорить метаболические функции по всему организму. Эти элементы гарантируют, что системы тела функционируют эффективно, тем самым увеличивая общий метаболизм.

Предотвращает развитие опухолей

Наряду с антиоксидантными свойствами, которые уменьшают риск развития рака, фрукт помогает снизить риск развития опухолей. Хурма содержит бетулиновую кислоту, которая является доказанным противоопухолевым соединением, что уменьшает шансы на развитие новообразований.

Контроль кровяного давления

В данном плоде также присутствует калий, который действует как сосудорасширяющее средство и понижает кровяное давление. При употреблении хурмы, увеличивается приток крови к различным частям тела. Низкое кровяное давление также снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и предотвращает появление различных сердечных заболеваний.

Напомним, что ученые нашли эффективную диету, которая помогает похудеть и не набрать лишний вес снова.

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Видео: РБК-Украина