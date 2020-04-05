Який рис вибрати тим, хто худне: дієтолог поділилася цінними порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про особливості різних видів рису

Рис є одним з найбільш суперечливих продуктів для тих, хто худне, а суперечки про його вплив на фігуру не вщухають. З одного боку існують спеціальні рисові експрес-дієти, спрямовані на швидке схуднення, а з іншого – він сприяє набору ваги і вуглеводнім продуктом. Про те, яким рісу віддати перевагу тим, хто худне розповіла дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше навчила, як краще харчуватися в період епідемії. В Instagram вона розкрила основні відмінності різних видів рису.

Рис шкодить фігурі, кишечнику і взагалі його варто виключити з раціону? Так, якщо мова йде про круглозернистий білий рис, повністю очищений. Щодо інших видів рису все набагато позитивніше!

Який рис найкорисніший?

1. бурий (коричневий)

2. червоний

3. чорний (дикий)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Максимально підходить для всіх вигляд - коричневий нешліфований рис (бурий/brown). При його обробці видаляється лушпиння, а зародок і велика частина висівок залишається. Такий вид обробки дозволяє зберегти всі харчові волокна, амінокислоти і вітаміни. І ще коричневий рис містить тіамін, який дуже важливий для нашої нервової системи. Приклади страв: плов з куркою

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Самий живильний вид рису - червоний. Містить антиоксиданти, харчові волокна. Особливо рекомендований для жінок, в період підготовки до вагітності, так як він енергетично "багатий" продукти. Також підходить дітям, і допомагає відновлюватися організму після хвороб. Раніше такий рис був доступний тільки для імператорських столів!



Червоний рис більш багатий білком, ніж коричневий. І при цьому містить речовини, які виробляють так званий "гормон радості". Приклад страви: зелений салат з рисом.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Справжня білкова страва - чорний рис (дикий). По суті, це не рис, і навіть не зовсім злак. Це рослина - болотна трава. Продукт унікального складу і цінності. Магній, залізо, кальцій, йод, фолієва кислота, цинк - це все є в складі даного продукту.

В дикому рисі міститься 18 амінокислот і величезна кількість корисних речовин. Цей сорт рису досить дорогий. Можна використовувати в сумішах з коричневим рисом. Приклад страви: рис, тушкована зі шпинатом і кокосовим молоком.

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