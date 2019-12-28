Топ-5 міфів, які заважають вам відростити довге волосся

Напевно, кожна дівчина мріє мати довге, красиве і доглянуте волосся. Але на цьому нелегкому шляху існують різні міфи, які заважають вам це зробити. Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, розібрала основні з них на своїй сторінці в Instagram.

Міф №1. Шампунь і кондиціонер потрібно наносити на всю довжину волосся⠀

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Насправді шампунь слід наносити на коріння волосся для видалення жиру, бруду, відмерлих частинок шкіри. А залишків піни достатньо для промивання всієї довжини. А з кондиціонером все точно навпаки.⠀



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Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Міф №2. Стрижка волосся прискорює його ріст.⠀

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Регулярна стрижка тільки покращує стан волосся, на ріст волосся вплинути таким способом просто неможливо. В ту ж скарбничку і гоління голови налисо. Кількість фоликул у нас закладено генетично.⠀

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Міф №3. Масла, кондиціонери та інші косметичні засоби можуть вилікувати січені кінчики.⠀

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Ні, це не так. Косметичні засоби можуть тільки склеїти січені кінчики, а повністю від них позбутися допоможуть лише ножиці.



Міф №4. Потрібно мити волосся як можна рідше.



Це найпоширеніший міф. Запам'ятайте, волосся потрібно мити в міру їх забруднення.⠀





Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Міф №5. Потрібно як можна частіше розчісувати волосся.⠀

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Це не так. Часте розчісування ніяк не впливає на ріст волосся. Але і ходити з заплутаним волоссям теж не потрібно.

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

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