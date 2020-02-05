Експерт назвала кращі вправи для зниження ваги і красивого рельєфу тіла

Ілюстративне фото (pexels.com)

Які фізичні вправи варто взяти на замітку бажаючим схуднути

Весна не за горами, так що пора починати приводити тіло в порядок. Крім налагодження правильного і здорового харчування, важливою частиною процесу схуднення є і фізична активність. Нутриціолог-дієтолог Олена Кален, яка раніше поділилася anti-age порадами з харчування для краси шкіри, на своїй сторінці в Instagram перерахувала кращі вправи для зниження ваги і формування красивого рельєфу тіла.

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За словами експерта, позбутися від зайвих кілограмів в першу чергу допоможуть кардіо тренування. До них відносять:

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Біг

Під час занять бігом посилюється кровообіг і потовиділення. Це призводить до прискорення обміну речовин, а також до поліпшення настрою. Якщо людина до цього давно не займалася, рекомендується почати з швидкої ходьби і тільки потім переходити на біг.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Сайкл

Тренування на велосипедах, які проходять в групі. Вони допомагають привести тіло у форму за досить короткий проміжок часу. Вважається однією із самих сильних і ефективних програм, при якій в кров надходить багато кисню. Однак такі тренування не підходять для новачків.

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Зумба

Танцювальний фітнес на основі латинських ритмів. Підходить для тих, хто вважає звичайні тренування нудними. Ще перевага зумбі полягає в тому, що під час занять йде опрацювання всіх груп м'язів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Берпі

Вправа з кроссфита, яка допомагає спалити велику кількість калорій за короткий термін. Включає в себе елементи планки, віджимання і стрибка. При його виконанні опрацьовуються грудні м'язи, сідниці і прес. Регулярне виконання берпі підвищує витривалість і розвиває дихання.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Схуднення досить складний процес, тому при виборі тренувань пам'ятайте: без зміни в харчуванні вони не дадуть бажаного ефекту!

Нагадаємо, нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна дала поради, як прибрати живіт.