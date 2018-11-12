Топ-4 продукти, які допоможуть підбадьоритися

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Авокадо зарядить енергією і підвищить засвоюваність вітамінів

Бути бадьорим протягом усього дня досить складно, особливо, якщо день розписаний по хвилинах. Тому, щоб вранці прокидатися легко і без проблем, фахівці рекомендують отримувати енергію з певних продуктів. Про це повідомляють експерти, передають російські ЗМІ.

Авокадо

Статистика свідчить, що близько 70% людей скаржаться на постійний недосип. Щоб його уникнути, достатньо з'їсти одне авокадо. Цей фрукт багатий пантотеновою кислотою, яка допомагає організму переробляти їжу в енергію. Крім того, в авокадо є корисні жири, які підвищують засвоюваність вітамінів, а також харчові волокна, які знижують рівень цукру.

Банани

Правильні вуглеводи та калій - лише частина корисних речовин, що містяться в бананах. Їх особливо часто рекомендують їсти перед тренуванням. Калій допомагає воді залишатися в організмі, вуглеводи дають енергію для спорту, фітонциди прискорюють відновлення м'язової тканини.

Шоколад

Цукерки не в рахунок. Це обов'язково повинен бути темний шоколад, в якому вміст какао перевищує 75%. Він дасть необхідний заряд бадьорості завдяки вмісту кофеїну і теоброміну.

Зелений салат

Щоб енергія не проходила довше, експерти рекомендують їсти зелень, багату залізом, кальцієм, цинком, фолієвою кислотою, магнієм, вітамінами А, С, Е і К. Кальцій і вітамін С допомагають запобігти розвиток анемії, яка часто і викликає втому.

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