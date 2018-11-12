ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Топ-4 продукти, які допоможуть підбадьоритися

Lite » Краса і здоров'я 12.11.2018 - 08:40
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Авокадо зарядить енергією і підвищить засвоюваність вітамінів

Бути бадьорим протягом усього дня досить складно, особливо, якщо день розписаний по хвилинах. Тому, щоб вранці прокидатися легко і без проблем, фахівці рекомендують отримувати енергію з певних продуктів. Про це повідомляють експерти, передають російські ЗМІ.

Авокадо

Статистика свідчить, що близько 70% людей скаржаться на постійний недосип. Щоб його уникнути, достатньо з'їсти одне авокадо. Цей фрукт багатий пантотеновою кислотою, яка допомагає організму переробляти їжу в енергію. Крім того, в авокадо є корисні жири, які підвищують засвоюваність вітамінів, а також харчові волокна, які знижують рівень цукру.

ÐÐ2Ð¾ÐºÐ°ÐÐ¾, ÐÑƒÐ°ÐºÐ°Ð¼Ð¾Ð»Ðµ, ÐŸÐÑ'Ð°Ð½ÐÐµ, ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÐ1

Банани

Правильні вуглеводи та калій - лише частина корисних речовин, що містяться в бананах. Їх особливо часто рекомендують їсти перед тренуванням. Калій допомагає воді залишатися в організмі, вуглеводи дають енергію для спорту, фітонциди прискорюють відновлення м'язової тканини.

Ð'Ð°Ð½Ð°Ð½Ñ, Ð¤ÑÑƒÐºÑ'Ñ, ÐŸÐÑ'Ð°Ð½ÐÐµ, Ð¡Ð2ÐµÐ¶ÐÐ1, ÐÑÐµÐ»ÑÐµ

Шоколад

Цукерки не в рахунок. Це обов'язково повинен бути темний шоколад, в якому вміст какао перевищує 75%. Він дасть необхідний заряд бадьорості завдяки вмісту кофеїну і теоброміну.

ÐÐ¾ÐºÐ¾Ð»Ð°Ð, Ð¢ÐµÐ¼Ð½ÑÐ1, ÐšÐ¾ÑÐµ, Confiserie

Зелений салат

Щоб енергія не проходила довше, експерти рекомендують їсти зелень, багату залізом, кальцієм, цинком, фолієвою кислотою, магнієм, вітамінами А, С, Е і К. Кальцій і вітамін С допомагають запобігти розвиток анемії, яка часто і викликає втому.

Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ, ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÐ1, ÐÐÑÑ'ÑŒÑ Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ'Ð°, Ð¡Ð°Ð

Нагадаємо, ми писали про те, що експерти розповіли про користь популярних зимових цитрусових.

До цього дієтолог назвала топ-5 "жіночих" продуктів, які дозволять залишатися молодою і красивою.

Нещодавно вчені назвали продукти, які допоможуть у боротьбі зі стресом.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України продукты
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся