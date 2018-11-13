Топ-4 продукти, які можна їсти на ніч

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Важливий не час, а кількість та якість їжі на тарілці

Існує думка, що вночі обмін речовин знижується, проте, поки ти спиш, утворюються нові гормони, діляться клітини шкіри і волосся. А для цього організму необхідні ресурси, які можна отримаєш з їжі. Про це повідомляють експерти, передає Соѕмо.

1. Біле м'ясо птиці

Тушкована, печена, приготована на грилі, в пароварці або мультиварці - готувати це м'ясо можна як завгодно. А ось смажити його на олії не рекомендується такий спосіб приготування збільшує калорійність готової страви на 40 відсотків. До речі, у білому м'ясі курки та індички міститься амінокислота триптофан, яка заспокоює і налаштовує на сон краще трав'яного чаю. Порцій дотримуватися також важливо - 130 г курки або індички на вечерю, не більше.

2. Морська риба

З точки зору засвоєння, цей продукт дасть фору м'ясу птиці. На перетравлення риби організму знадобиться близько трьох годин, не більше. На відміну від прісноводних мешканців, морські жителі багаті на мікроелементи, які необхідні для синтезу білків шкіри - колагену і еластану.

3. Яйця

Традиційний ранковий продукт може стати основою для приготування ситної корисної вечері, наприклад, фритати з овочами. Курячий білок збалансований за амінокислотним складом, а значить, організм отримає все необхідне для синтезу гормонів. До речі, ввечері рекомендується їсти тільки яєчні білки, жовток краще прибрати.

4. Зелені овочі

Листовий салат, огірки, перець, проростки - всі ці продукти низькокалорійні, але при цьому містять корисну клітковину і водорозчинні вітаміни. Останні необхідні для утворення клітин шкіри. Увечері досить з'їсти близько 250 г зеленого салату.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна