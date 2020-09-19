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Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени

Субота 19 вересня 2020 08:42
Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла, що їсти, щоб наситити і зволожити шкіру після літа

Можливо, ви вже почали помічати зміни в стані шкіри, з приходом перших прохолодних днів. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла у своєму Instagram про можливі причини цього і перерахувала продукти, які допоможуть поліпшити й зволожити важу шкіру після літа.

Часті причини різкої сухості і втрати еластичності шкіри:

  • Зневоднення організму
  • Неправильний підбір косметичних засобів,
  • Порушення роботи ШКТ або гормональний збій,
  • І звичайно харчування. Скоріше за все було порушене і раніше, але зміна зовнішніх факторів (у вигляді прохолоди і вітру) виявили нестачу поживних речовин.


Шкіра — наш найбільший орган. Як і будь-якому іншому органу, шкірі необхідні живильні речовини для нормального функціонування.

Що допомагає відновлювати баланс сухій шкірі:

  • білок,
  • вітаміни А, С і Е
  • поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (який як правило в нашому раціоні недолік) і Омега-6 (цієї Омеги у вас може бути навіть надлишок при середньостатистичному харчуванні)
  • вітаміни групи В.

Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени

Ілюстративне фото (pexels.com)

Де ж їх шукати?

Джерела білка: м'ясо курки, соєві боби, риба жирних сортів.

Джерела вітамінів А, С і Е, доступні восени: морква, гарбуз, броколі, петрушка, шпинат, помідори.

Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени
Ілюстративне фото (pexels.com)

Оливкова олія допомагає закрити потреби вітаміну Е і Омега-3, Омега-6. Омега-3 також рекомендують споживати додатково в бадах. Або ж придивитися до лляної олії і насіння льону.

Для поповнення раціону вітамінами групи В слід також додати в раціон жовток, зелень, йогурт, кефір та інші молочні продукти кисломолочні.

А ось цукор, каву та алкоголь у надмірній кількості можуть спустити нанівець весь результат по догляду за шкірою.

Скоро настане пора красивих фотографій на тлі золотої осені. Порадуйте себе блискучим, здоровим кольором обличчя і шкірою на портретах.

Нагадаємо, дієтолог Наталія Самойленко розкрила, які продукти піднімуть настрій і зміцнять здоров'я.

До речі, дієтолог Ольга Усенко дала поради, які продукти краще їсти ввечері і вранці для здоров'я і підтримки фігури.

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