Меню краси: які продукти поліпшать стан шкіри восени

Експерт розповіла, що їсти, щоб наситити і зволожити шкіру після літа
Можливо, ви вже почали помічати зміни в стані шкіри, з приходом перших прохолодних днів. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла у своєму Instagram про можливі причини цього і перерахувала продукти, які допоможуть поліпшити й зволожити важу шкіру після літа.
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Часті причини різкої сухості і втрати еластичності шкіри:
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Шкіра — наш найбільший орган. Як і будь-якому іншому органу, шкірі необхідні живильні речовини для нормального функціонування.
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Що допомагає відновлювати баланс сухій шкірі:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Де ж їх шукати?
Джерела білка: м'ясо курки, соєві боби, риба жирних сортів.
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Джерела вітамінів А, С і Е, доступні восени: морква, гарбуз, броколі, петрушка, шпинат, помідори.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Оливкова олія допомагає закрити потреби вітаміну Е і Омега-3, Омега-6. Омега-3 також рекомендують споживати додатково в бадах. Або ж придивитися до лляної олії і насіння льону.
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Для поповнення раціону вітамінами групи В слід також додати в раціон жовток, зелень, йогурт, кефір та інші молочні продукти кисломолочні.
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А ось цукор, каву та алкоголь у надмірній кількості можуть спустити нанівець весь результат по догляду за шкірою.
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Скоро настане пора красивих фотографій на тлі золотої осені. Порадуйте себе блискучим, здоровим кольором обличчя і шкірою на портретах.
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