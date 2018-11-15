ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізм

Lite » Краса і здоров'я 15.11.2018 - 10:55
Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізм
Фото: (pixabay.com)

Рекомендується пити не менше 2-х літрів води в день

Коли хочеться залишатися стрункими без дієт, важливо подумати над тим, як змінити звичний спосіб життя і активізувати обмін речовин. Щоб прискорити метаболізм, експерти рекомендують дотримуватися трьох головних правил, передає Медицина 2.0.

1. Харчуйся правильно

Експерти рекомендують не пропускати сніданок і обов'язково стежити за тим, щоб отримати достатню кількість білка. Оптимальним вважається 35 грамів. При цьому важливо пити багато води - не менше 2 літрів на добу, інакше, якщо рідини не вистачає, організм переробляє менше калорій.

Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізм

Крім того, необхідно рахувати калорії. Кожні десять років швидкість обміну речовин у жінок знижується на 2-3%, а це означає, що з віком скорочується потреба в калоріях. До речі, сувора дієта протипоказана, оскільки може сповільнити обмін речовин на 20%.

2. Займайся спортом

Ранок важливо починати з зарядки. Займаючись перед їжею, можна спалити на 20% більше калорій. Дієтологи радять починати з силових вправ, а потім переходити до кардіо-навантаження. Саме така послідовність виявляється найбільш ефективною в боротьбі з жировими відкладеннями і допомагає прискорити метаболізм.

Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізм

Якщо п'ять разів на тиждень займатися від 20 до 45 хвилин помірним фізичним навантаженням, то щоденне споживання калорій зросте на 109 ккал. Тобто ефект від занять збережеться навіть у ті дні, коли ви не тренуєтеся.

3. Менше стресу

Експерти радять спробувати медитацію, так як хвилювання і нерви теж уповільнюють метаболізм. Коли людина постійно перебуває в стані тривоги, організм починає інакше засвоювати їжу, і вагу можна набрати за лічені дні.

Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізмФото: (pixabay.com)

Також можна оточити себе улюбленими ароматами, натуральними ароматичними маслами. Крім того, фахівці стверджують, що лягати спати необхідно до 23.00, так як нестача сну може призвести до неприємних наслідків для фігури.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна

Новини України здоровье
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся