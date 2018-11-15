Топ-3 методи, які допоможуть поліпшити метаболізм

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Рекомендується пити не менше 2-х літрів води в день

Коли хочеться залишатися стрункими без дієт, важливо подумати над тим, як змінити звичний спосіб життя і активізувати обмін речовин. Щоб прискорити метаболізм, експерти рекомендують дотримуватися трьох головних правил, передає Медицина 2.0.

1. Харчуйся правильно

Експерти рекомендують не пропускати сніданок і обов'язково стежити за тим, щоб отримати достатню кількість білка. Оптимальним вважається 35 грамів. При цьому важливо пити багато води - не менше 2 літрів на добу, інакше, якщо рідини не вистачає, організм переробляє менше калорій.

Крім того, необхідно рахувати калорії. Кожні десять років швидкість обміну речовин у жінок знижується на 2-3%, а це означає, що з віком скорочується потреба в калоріях. До речі, сувора дієта протипоказана, оскільки може сповільнити обмін речовин на 20%.

2. Займайся спортом

Ранок важливо починати з зарядки. Займаючись перед їжею, можна спалити на 20% більше калорій. Дієтологи радять починати з силових вправ, а потім переходити до кардіо-навантаження. Саме така послідовність виявляється найбільш ефективною в боротьбі з жировими відкладеннями і допомагає прискорити метаболізм.

Якщо п'ять разів на тиждень займатися від 20 до 45 хвилин помірним фізичним навантаженням, то щоденне споживання калорій зросте на 109 ккал. Тобто ефект від занять збережеться навіть у ті дні, коли ви не тренуєтеся.

3. Менше стресу

Експерти радять спробувати медитацію, так як хвилювання і нерви теж уповільнюють метаболізм. Коли людина постійно перебуває в стані тривоги, організм починає інакше засвоювати їжу, і вагу можна набрати за лічені дні.

Фото: (pixabay.com)

Також можна оточити себе улюбленими ароматами, натуральними ароматичними маслами. Крім того, фахівці стверджують, що лягати спати необхідно до 23.00, так як нестача сну може призвести до неприємних наслідків для фігури.

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Відео: РБК-Україна