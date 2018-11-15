Топ-3 метода, которые помогут улучшить метаболизм

Фото: (pixabay.com)

Рекомендуется пить не меньше 2-х литров воды в день

Когда хочется оставаться стройными без диет, важно подумать над тем, как изменить привычный образ жизни и активизировать обмен веществ. Чтобы ускорить метаболизм, эксперты рекомендуют соблюдать три самых главных правила, передает Медицина 2.0.

1. Питайся правильно

Эксперты рекомендуют не пропускать завтрак и обязательно следить за тем, чтобы получить достаточное количество белка. Оптимальным количеством считается 35 граммов. При этом важно пить много воды - не меньше 2 литров в сутки, иначе, если жидкости не хватает, организм перерабатывает меньше калорий.

Помимо того, необходимо считать калории. Каждые десять лет скорость обмена веществ у женщин снижается на 2-3%, а это значит, что с возрастом сокращается потребность в калориях. К слову, строгая диета противопоказана, поскольку может замедлить обмен веществ на 20%.

2. Занимайся спортом

Утро важно начинать с зарядки. Занимаясь перед едой, можно сжечь на 20% больше калорий. Диетологи советуют начинать с силовых упражнений, а затем переходить к кардио-нагрузке. Именно такая последовательность оказывается самой эффективной в борьбе с жировыми отложениями и помогает ускорить метаболизм.

Если пять раз в неделю заниматься от 20 до 45 минут умеренной физической нагрузкой, то ежедневное потребление калорий возрастет на 109 ккал. То есть эффект от занятий сохранится даже в те дни, когда вы не тренируетесь.

3. Меньше стресса

Эксперты советуют попробовать медитацию, так как волнение и нервы тоже замедляют метаболизм. Когда человек постоянно находится в состоянии тревоги, организм начинает иначе усваивать пищу, и вес можно набрать за считанные дни.

Фото: (pixabay.com)

Также можно окружить себя любимыми ароматами, натуральными ароматическими маслами. Помимо того, специалисты утверждают, что ложиться спать необходимо до 23.00, так как недостаток сна может привести к неприятным последствиям для фигуры.

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Видео: РБК-Украина