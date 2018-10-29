ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Спалює жир у сні: вчені назвали продукт, який допоможе схуднути

Lite » Краса і здоров'я 29.10.2018 - 17:30
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Щоденне вживання цього продукту перед сном здатне поліпшити загальний стан організму

Вчені виявили продукт харчування, який здатний спалювати жир під час нічного сну. Про це пише 7 Med News.

Американські фахівці з університету Флориди провели дослідження і виявили продукт, який допомагає позбавитися від зайвої ваги. Виявилося, що звичайний сир здатний спалювати жир уві сні.

Для експерименту запросили групу добровольців старше 20 років. Їм запропонували щодня з'їдати порцію сиру приблизно за 30-60 хвилин до сну. Після закінчення часу всіх добровольців обстежили і з'ясувалося, що щоденна порція сиру здатна прискорити обмін речовин, позитивно впливає на м'язові тканини і в цілому покращує стан здоров'я.

Фахівці відмітили, що у цього феномена є пояснення. Справа в тому, що в складі сиру є високий вміст молочного білка казеїну. Він ефективно допомагає зміцнювати м'язову тканину, а також забезпечує стабільне витрачання амінокислот.

Крім того, для перетравлення сиру організму потрібно використовувати більше енергії, ніж міститься калорій в одній порції. Відповідно, одна порція сиру здатна спалити не тільки ті калорії, які отримав організм разом з сиром, але ще й ті, які організм отримав раніше.

Також вчені відзначили, що в сирі міститься багато вітамінів і корисних речовин і одночасно з цим в сирі міститься мало жирів.

Тому при регулярному вживанні він не тільки допоможе прискорити метаболізм, але і поповнити запаси кальцію та інших корисних речовин.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла, від чого з'являється цукровий діабет 2 типу.

А також ми розповідали про те, що фахівці назвали продукти, які можна їсти вночі.

Відео: РБК-Україна

Новини України диетаисследованиесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся