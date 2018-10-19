Не испортит фигуру: специалисты назвали продукты, которые можно есть по ночам

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Эти продукты помогут улучшить пищеварение

Ученые сообщили, что есть определенный список продуктов, которые можно употреблять по ночам, без ущерба для сна или фигуры. Об этом пишет kr24.com.ua.

Иногда жизнь складывается так, что единственное время, когда появляется возможность поесть – уже глубокая ночь. Для яростных трудоголиков, специалисты составили список продуктов, которые можно употреблять в любое время суток, в том числе и ночью. От этого не пострадает ни фигура, ни сон.

В первую очередь, специалисты рекомендуют держать в холодильнике белое мясо птицы. Отлично подойдет отварная куриная грудка или запеченное куриное филе. В этом мясе содержится триптофан, который еще называют аминокислотой хорошего настроения. При дефиците триптофана в организме человека могут появится проблемы со сном, а также с сосудами и сердцем.

Вторым продуктом, который эффективно утоляет голод и улучшает пищеварение, ученые назвали кефир. Выпив стакан кефира можно не бояться поправится, а вот сытости прибавится.

Также полезным ночным перекусом может стать тыква. Она не калорийна, но при этом чрезвычайно полезна, так как в ней много полезных витаминов.

Кроме того, ночью можно съесть кусочек рыбы, в тушенном виде, например. Она не станет большой нагрузкой для пищеварения. Большинство сортов рыбы содержит витамин В6, который необходим организму для синтезирования мелатонина, гормона сна.

Еще один полезный продукт, который можно съесть ночью – это куриное яйцо. Они быстро утоляют голод и не перегружают желудок. Кроме того, яйца успокаивают кислотный рефлюкс, который провоцирует изжогу.

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Видео: РБК-Украина