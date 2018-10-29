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Сжигает жир во сне: ученые назвали продукт, который поможет похудеть

Lite » Красота и Здоровье 29.10.2018 - 17:30
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Ежедневное употребление этого продукта перед сном способно улучшить общее состояние организма

Ученые обнаружили продукт питания, который способен сжигать жир во время ночного сна. Об этом пишет 7 Med News.

Американские специалисты из университета во Флориде провели исследование и обнаружили продукт, который помогает избавиться от лишнего веса. Оказалось, что обычный творог способен сжигать жир во сне.

Для эксперимента пригласили группу добровольцев старше 20 лет. Им предложили ежедневно съедать порцию творога примерно за 30-60 минут до сна. По истечении времени всех добровольцев обследовали и выяснилось, что ежедневная порция творога способна ускорить обмен веществ, положительно влияет на мышечные ткани и в целом улучшает состояние здоровья.

Специалисты отметили, что у этого феномена есть объяснение. Дело в том, что в составе творога есть высокое содержание молочного белка казеина. Он эффективно помогает укреплять мышечную ткань, а также обеспечивает стабильное расходование аминокислот.

Кроме того, для переваривания творога организму нужно использовать больше энергии, чем содержится калорий в одной порции. Соответственно, одна порция творога способна сжечь не только те калории, которые получил организм вместе с творогом, но еще и те, которые организм получил ранее.

Также ученые отметили, что в твороге содержится много витаминов и полезных веществ и одновременно с этим в твороге содержится мало жиров.

Поэтому при регулярном употреблении он не только поможет ускорить метаболизм, но и восполнить запасы кальция и других полезных веществ.  

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог рассказала, от чего появляется сахарный диабет 2 типа.

А также мы рассказывали о том, что специалисты назвали продукты, которые можно есть по ночам.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины диетаисследованиепохудение
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