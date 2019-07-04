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Фітнес-тренер пояснила, чому низ живота гірше піддається схудненню, і що з цим робити

Lite » Краса 04.07.2019 - 15:27
Фітнес-тренер пояснила, чому низ живота гірше піддається схудненню, і що з цим робити
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко пояснює, що жир може накопичуватися не тільки внизу живота

Аніта Луценко звернула увагу на дуже поширену проблему, з якою стикаються багато під час схуднення. Так, навіть під час активних тренувань і правильного режиму харчування буває складно прибрати зайве з нижньої частини живота. З'ясувалося, що це дійсно дуже поширена ситуація. І фітнес-тренер поспішила детально пояснити, в чому причина, і як з цим боротися.

Першим ділом Аніта підкреслила, що для жіночої фізіології трохи жиру в нижній частині живота – це нормально.

"Для початку уточню, качаючи прес, ви качаєте весь прямий м'яз живота (він суцільний  від лобка до грудини), а не його верх або низ. І для жінки трохи жирку в нижній частині - це природно", - пише Луценко.

Також з'ясувалося, що є таке поняття як "жирові пастки".

"Це ділянки жиру, де більше переважають альфа рецептори, ці місця гірше забезпечуються кров'ю, там, умовно, повільніше відбувається "метаболізм". Це в основному низ живота, стегна і сідниці, у когось над колінами або ікри. Вони більше визначаються генетично - у мами руки товсті, у доньки теж, наприклад. З цих місць жир йде в останні моменти, вони худнуть найгірше. Але худнуть за підсумком, тут важливіше харчування, ніж вправи!" - зазначає фітнес-тренер.

Фітнес-тренер пояснила, чому низ живота гірше піддається схудненню, і що з цим робити

Ілюстративне фото: unsplash.com/@happyveganfit

Для таких "пасток" добре застосовувати місцеве поліпшення кровопостачання - масажі, щітки, лимфопресорная терапія.

"Вправи краще робити на всі групи м'язів, особливо великі (ноги, спина), а не тільки проблемні, щоб організм в цілому більше витрачав ккал".

"Обов'язково - зменшити хронічний стрес, в той же час - збільшити кількість гострого стресу з якісним відновленням після нього. Що таке "Гострий стрес" - це спорт, періодичне голодування(16/8, наприклад), загартовування, періодичне зменшення калорійності хоча б одного прийому їжі або його пропуск", - підсумувала Луценко.

Фітнес-тренер пояснила, чому низ живота гірше піддається схудненню, і що з цим робити

Ілюстративне фото: unsplash.com/@visualsbygreg

Нагадаємо, раніше Луценко розповіла, як харчуватися ввечері, щоб не поправитися. Наприклад, під забороною в цей час: червоне м'ясо, хліб, солодощі, фрукти, солодкий сир і білий хліб. Все це порушить сон і загальмує процес схуднення.

Також зверніть увагу, до цього Аніта Луценко показала, як прибрати в'ялі стегна. До речі, на цей раз Луценко використовує так звані фітнес-гумки, які в кілька разів роблять вправи ще більш ефективними.

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Новини України Аніта Луценкосхудненняфітнес-тренер
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