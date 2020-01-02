Дванадцять звичок стрункості та краси: чек-лист преображення на рік

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт закликає присвятити кожен місяць тренуванню нової корисної звички

Новий рік — це шанс поставити перед собою нові амбітні цілі, самовдосконалюватися, стати кращим і щасливішим. Коли святкове застілля відгирміло, варто подумати про плани на найближчий рік, адже це відмінний спосіб втілити мрії в реальність. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше дала рекомендації, як уникнути переїдання під час свят,поділилася в Instagram списком з дванадцяти звичок краси і стрункості, які можна виробити за календарний рік.

Експерт пропонує приділити увагу трьом сферам життя: тілу, серцю і душі. Олена закликає у новому році кожен місяць додавати по 1 звичці.



СІЧЕНЬ: щодня після пробудження випивайте склянку води.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

ЛЮТИЙ: кожен день виконуйте 1-2 свої бажання, не пов'язаних з їжею — робіть нові зачіски, наряжайтесь, сходіть в театр.

БЕРЕЗЕНЬ: під час трапези красиво сервіруйте стіл, їжте не поспішаючи. Це додасть позитивні емоції до прийому їжі.

КВІТЕНЬ: виконуйте будь-яку фізичну активність кожен день — ігри на свіжому повітрі, велопрогулянки, ігри з дітьми і т. д. Фізична активність сприяє профілактиці захворювань, піднімає настрій, дарує заряд бадьорості і позитиву.

ТРАВЕНЬ: кожен день присвячуйте час красі і догляду — маски, ванни, манікюр, любите себе. Вміння балувати себе підвищить вашу чутливість і чуттєвість, ви навчитеся слухати себе і свої відчуття, це покращить настрій і задоволення від життя.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ЧЕРВЕНЬ: мінімум 1 раз в день підійдіть до дзеркала, зосередьтеся на своєму відображенні, скажіть: "Я люблю тебе, (ім'я)".

ЛИПЕНЬ: здійснюйте прогулянки не менше 15 хвилин в день. Емоційний спад, застій, відсутність нових ідей, стрес — прогулянки позбавлять від цих неприємностей, покращують сон, додадуть нових вражень.

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СЕРПЕНЬ: щодня відзначайте, що хороше сталося з вами, навіть якщо це просто комплімент. Коли ми не шкодуємо часу і сил на те, щоб приділити увагу приємній події, сили і енергія повертаються нам подвійно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ВЕРЕСЕНЬ: в кінці дня похваліть себе за будь-які 3 досягнення, навіть найскромніші. Ви доклали зусиль і отримали результат. Це допомагає відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації, зрозуміти, що ви самі відповідаєте за своє життя і свої досягнення.

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ЖОВТЕНЬ: починайте кожне ранок з зарядки. Активність вранці покращує кровообіг. Це впливає на зовнішній вигляд і навіть на працездатність, адже кров активніше циркулює в мозку. Також зарядка покращує концентрацію уваги і прискорює розумові процеси.

ЛИСТОПАД: кожен день робіть мінімум 1 добру справу для своїх близьких. Це допоможе зміцнити і зблизити відносини з оточуючими. Крім того, добро буде повертатися бумерангом. Впускайте добро своє життя, також як ви впускаєте сонячне світло в свою кімнату.

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ГРУДЕНЬ: щодня записуйте, що вдалося досягти в році, що минає, і що плануєте зробити в майбутньому. Якщо не аналізувати попередній період і свій прогрес, ви будете раз за разом повторювати помилки або не помічати очевидних проблем. Не забувайте про свої успіхи і сміливо плануйте майбутнє. Це набагато швидше просуне вас у досягненні поставлених цілей.

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