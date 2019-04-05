Стрункими рядами: 3 простих кроки, які швидко повернуть у форму

Чим менше часу залишається до такого довгоочікуваного спекотного сезону, тим нав'язливішими стають жарти про "схуднути до літа". Якщо ви теж мрієте дивувати знайомих не тільки новими стильними речами, але і розкішною фігурою, пора братися за справу. Тим більше що повернути форму не так і складно. Головне – поставити мету, скорегувати спосіб життя і проявити трохи сили волі.

Харчування

Ніяких сюрпризів – саме з перегляду раціону доведеться починати свій шлях до ідеальної фігури (а також сяючою шкірі). І головне правило – виключити всі продукти, що важко перетравлюються, якими так багате меню сучасного міського жителя. Сюди відносяться солодощі, борошняні вироби і сильно оброблені магазинні продукти (консерви, готові закуски), а також, безумовно, фастфуд... Що точно допомагає схуднути? Склянка теплої води з лимоном щоранку натщесерце (такий метод добре при відсутності проблем зі шлунком), багато овочів, зелені і переважання в раціоні корисних продуктів. Але увага: дієтологи наполягають на тому, що в неправильних поєднаннях навіть найкорисніша їжа не буде перетравлюватися і засвоюватися. А значить, зайві кілограми нікуди не підуть.

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Тому таблиці сполучуваності продуктів потрібно вивчити і повісити на холодильник. Головні принципи такої системи звучать так: фрукти їсти окремо від інших продуктів, а білки і вуглеводи поєднувати з овочами, а не між собою. Але пам'ятайте: всі організми різні, і не потрібно сліпо слідувати чужим історіям. В інтернеті повно суперечливої інформації про правильне харчування. Але справа в тому, що головне – знайти систему, найбільш прийнятну для вас. Якщо, приміром, ви не можете їсти вранці, не змушуйте себе. І харчування маленькими порціями через годину також схвалюють не всі дієтологи. Слухайте себе!

Режим і спорт

Тут бажаючим схуднути також теж варто внести невеликі корективи. Приміром, дуже важливий пункт, яким часто нехтують: раннє пробудження і ранній відхід до сну. Такий режим найбільш природний людини і сприяє правильному настрою роботи всіх систем організму. В тому числі і травної. До того ж завдяки йому у вас з'являться сили (і час) для фізичної активності. Спробуйте за півгодини перед сніданком зробити невеличку розминку (фахівці радять – до першого поту), і результат не змусить себе чекати.

Якщо перебудуватися на ранні підйоми для вас не представляється можливим, то хоча б не наїдайтеся на ніч. Організм буде витрачати сили на відновлення, а не на перетравлення їжі. Ще один важливий момент – додати хоча б мінімальні фізичні навантаження. Навіть якщо це будуть не регулярні заняття у фітнес-залі, а 50 присідань і 20 віджимань вранці або легка пробіжка, вони дадуть результат. Головне – регулярність.

Додаткові дії

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Сюди варто віднести прості дії, які щоправда працюють: довгі щоденні прогулянки пішки, повільні глибокі вдихи і видихи (за статистикою, більшість людей дихають недостатньо глибоко, а значить, організму не вистачає кисню), масаж сухою щіткою, відвідування лазні...

Останні два пункти, до речі, сприяють виведенню з організму шлаків і токсинів, оновленню клітин, а значить, і схудненню. Влаштовуйте собі розвантажувальні дні: вони не тільки струсонуть організм і зрушать з мертвої точки процес схуднення, але і зроблять вас більш спокійними і врівноваженими. І ще одне: не порівнюйте себе з іншими і радійте своїм – навіть самим маленьким досягненням.