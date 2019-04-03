В дорозі і вдома: топ-8 повноцінних обідів для будь-якого режиму харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як харчуватися за межами дому, щоб не нашкодити фігурі

Дієтолог Ольга Усенко запевняє, що дотримуватися принципів правильного харчування можна як вдома, так і за його межами, враховуючи зміну режиму прийому їжі та умови життя. Вона пропонує вісім варіантів збалансованих обідів, які виручать в будь-якій ситуації. Списком експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Фахівець зазначила, що за умови відсутності контролю, можна легко переїсти або недоїсти за БЖУ (баланс білків, жирів і вуглеводів), а адже і той і інший варіант піде явно не на користь. Тому дієтолог запропонувала поєднання страв, які можна замовити в будь-якому закладі, якщо ви опинилися за межами дому.

овочевий супчик + м'ясо/птиця (шматок до 100 гр);

овочевий супчик + м'ясо/птиця + салат грецький або овочевий;

салат овочевий + м'ясо/птиця/риба (замовляти окремо);

овочевий супчик + салат з будь-яким наповненням, але без соусу;

салат Капрезе + овочі окремо;

вершковий крем суп + овочевий салат з телятиною/курочкою/індичкою (але без сиру і заправок);

овочі гриль + м'ясо/птиця/риба;

борщ + салат з сиром

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо обставини складаються так, що в зоні досяжності ніяких закладів з хорошою кухнею не виявилося, тоді можна скористатися наступними комбінаціями страв, які легко можна придбати в найближчому супермаркеті і кулінарії:

кукурудза з банки + м'ясо/птиця/риба (з кулінарії);

овочі свіжі + тунець у власному соку;

овочевий салат + м'ясо/птиця/риба на грилі або відварна або запечена (всі з кулінарії)

На десерт можна дозволити собі з'їсти який-небудь фрукт. "Помилка багатьох полягає в тому, що вони замовляють салат з сиром або з трохи риби/м'яса і думають, що наїдяться, але ні, цього зазвичай мало і не ситно", - пояснила дієтолог.

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