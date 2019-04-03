В дорозі і вдома: топ-8 повноцінних обідів для будь-якого режиму харчування

Експерт розповіла, як харчуватися за межами дому, щоб не нашкодити фігурі
Дієтолог Ольга Усенко запевняє, що дотримуватися принципів правильного харчування можна як вдома, так і за його межами, враховуючи зміну режиму прийому їжі та умови життя. Вона пропонує вісім варіантів збалансованих обідів, які виручать в будь-якій ситуації. Списком експерт поділилася на сторінці в Instagram.
Фахівець зазначила, що за умови відсутності контролю, можна легко переїсти або недоїсти за БЖУ (баланс білків, жирів і вуглеводів), а адже і той і інший варіант піде явно не на користь. Тому дієтолог запропонувала поєднання страв, які можна замовити в будь-якому закладі, якщо ви опинилися за межами дому.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Якщо обставини складаються так, що в зоні досяжності ніяких закладів з хорошою кухнею не виявилося, тоді можна скористатися наступними комбінаціями страв, які легко можна придбати в найближчому супермаркеті і кулінарії:
На десерт можна дозволити собі з'їсти який-небудь фрукт. "Помилка багатьох полягає в тому, що вони замовляють салат з сиром або з трохи риби/м'яса і думають, що наїдяться, але ні, цього зазвичай мало і не ситно", - пояснила дієтолог.
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