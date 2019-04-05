Стрункими рядами: 3 простих кроки, які швидко повернуть у форму

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До літа залишилося зовсім мало

Чим менше часу залишається до такого довгоочікуваного спекотного сезону, тим нав'язливішими стають жарти про "схуднути до літа". Якщо ви теж мрієте дивувати знайомих не тільки новими стильними речами, але і розкішною фігурою, пора братися за справу. Тим більше що повернути форму не так і складно. Головне – поставити мету, скорегувати спосіб життя і проявити трохи сили волі.

Харчування

Ніяких сюрпризів – саме з перегляду раціону доведеться починати свій шлях до ідеальної фігури (а також сяючою шкірі). І головне правило – виключити всі продукти, що важко перетравлюються, якими так багате меню сучасного міського жителя. Сюди відносяться солодощі, борошняні вироби і сильно оброблені магазинні продукти (консерви, готові закуски), а також, безумовно, фастфуд... Що точно допомагає схуднути? Склянка теплої води з лимоном щоранку натщесерце (такий метод добре при відсутності проблем зі шлунком), багато овочів, зелені і переважання в раціоні корисних продуктів. Але увага: дієтологи наполягають на тому, що в неправильних поєднаннях навіть найкорисніша їжа не буде перетравлюватися і засвоюватися. А значить, зайві кілограми нікуди не підуть.

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Тому таблиці сполучуваності продуктів потрібно вивчити і повісити на холодильник. Головні принципи такої системи звучать так: фрукти їсти окремо від інших продуктів, а білки і вуглеводи поєднувати з овочами, а не між собою. Але пам'ятайте: всі організми різні, і не потрібно сліпо слідувати чужим історіям. В інтернеті повно суперечливої інформації про правильне харчування. Але справа в тому, що головне – знайти систему, найбільш прийнятну для вас. Якщо, приміром, ви не можете їсти вранці, не змушуйте себе. І харчування маленькими порціями через годину також схвалюють не всі дієтологи. Слухайте себе!

Режим і спорт

Тут бажаючим схуднути також теж варто внести невеликі корективи. Приміром, дуже важливий пункт, яким часто нехтують: раннє пробудження і ранній відхід до сну. Такий режим найбільш природний людини і сприяє правильному настрою роботи всіх систем організму. В тому числі і травної. До того ж завдяки йому у вас з'являться сили (і час) для фізичної активності. Спробуйте за півгодини перед сніданком зробити невеличку розминку (фахівці радять – до першого поту), і результат не змусить себе чекати.

Якщо перебудуватися на ранні підйоми для вас не представляється можливим, то хоча б не наїдайтеся на ніч. Організм буде витрачати сили на відновлення, а не на перетравлення їжі. Ще один важливий момент – додати хоча б мінімальні фізичні навантаження. Навіть якщо це будуть не регулярні заняття у фітнес-залі, а 50 присідань і 20 віджимань вранці або легка пробіжка, вони дадуть результат. Головне – регулярність.

Додаткові дії

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Сюди варто віднести прості дії, які щоправда працюють: довгі щоденні прогулянки пішки, повільні глибокі вдихи і видихи (за статистикою, більшість людей дихають недостатньо глибоко, а значить, організму не вистачає кисню), масаж сухою щіткою, відвідування лазні...

Останні два пункти, до речі, сприяють виведенню з організму шлаків і токсинів, оновленню клітин, а значить, і схудненню. Влаштовуйте собі розвантажувальні дні: вони не тільки струсонуть організм і зрушать з мертвої точки процес схуднення, але і зроблять вас більш спокійними і врівноваженими. І ще одне: не порівнюйте себе з іншими і радійте своїм – навіть самим маленьким досягненням.