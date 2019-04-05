Стройными рядами: 3 простых действия, которые быстро вернут в форму

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До лета осталось совсем мало

Чем меньше времени остается до такого долгожданного жаркого сезона, тем более навязчивыми становятся шутки про "похудеть к лету". Если вы тоже мечтаете удивлять знакомых не только стильными новыми вещами, но и роскошной фигурой, пора браться за дело. Тем более что вернуть форму не так и сложно. Главное – поставить цель, скорректировать образ жизни и проявить немного силы воли.

Питание

Никаких сюрпризов – именно с пересмотра рациона придется начинать свой путь к идеальной фигуре (а также сияющей коже). И главное правило – исключить все трудноперевариваемые продукты, которыми так богато меню современного городского жителя. Сюда относятся сладости, мучные изделия и сильно обработанные магазинные продукты (консервы, готовые закуски), а также, безусловно, фастфуд… Что точно помогает похудеть? Стакан теплой воды с лимоном натощак каждое утро (такой метод хорошо при отсутствии проблем с желудком), много овощей, зелени и преобладание в рационе полезных продуктов. Но внимание: многие диетологи настаивают на том, что в неправильных сочетаниях даже самая полезная еда не будет перевариваться и усваиваться. А значит, лишние килограммы никуда не уйдут.

Иллюстративное фото: unsplash

Поэтому таблицу сочетаемости продуктов нужно изучить и повестить на холодильник. Главные принципы такой системы звучат так: фрукты есть отдельно от остальных продуктов, а белки и углеводы сочетать с овощами, а не между собой. Но помните: все организмы разные, и не нужно слепо следовать чужим историям. В интернете полно противоречивой информации о правильном питании. Но дело в том, что главное – найти систему, наиболее приемлемую для вас. Если, к примеру, вы не можете есть по утрам, не заставляйте себя. И питание маленькими порциями через час также приветствуют не все диетологи. Слушайте себя!

Режим и спорт

Тут желающим похудеть также тоже стоит внести небольшие корректировки. К примеру, очень важный пункт, которым часто пренебрегают: раннее пробуждение и ранний отход ко сну. Такой режим наиболее природный человека и способствует правильному настрою работы всех систем организма. В том числе и пищеварительной. К тому же благодаря ему у вас появятся силы (и время) для физической активности. Попробуйте за полчаса перед завтраком сделать небольшую разминку (специалисты советуют – до первого пота), и результат не заставит себя ждать.

Если перестроиться на ранние подъемы для вас не представляется возможным, то хотя бы не наедайтесь на ночь. Организм будет тратить силы на восстановление, а не на переваривание пищи. Еще один важный момент – добавить хотя бы минимальные физические нагрузки. Даже если это будут не регулярные занятия в фитнес-зале, а 50 приседаний и 20 отжиманий по утрам или легкая пробежка, они дадут результат. Главное – регулярность.

Дополнительные действия

Иллюстративное фото: unsplash

Сюда стоит отнести простые действия, которые правда работают: длинные ежедневные прогулки пешком, глубокие медленные вдохи и выдохи (по статистике, большинство людей дышат недостаточно глубоко, а значит, организму не хватает кислорода), массаж сухой щеткой, посещение бани…

Последние два пункта, к слову, способствуют выведению из организма шлаков и токсинов, обновлению клеток, а значит, и похудению. Устраивайте себе разгрузочные дни: они не только встряхнут организм и сдвинут с мертвой точки процесс похудения, но и сделают вас более спокойными и уравновешенными. И еще одно: не сравнивайте себя с другими и радуйтесь своим – даже самым маленьким – достижениям.