Стаємо стрункими по годинах: експерт розписала правильний режим дня для схуднення

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нутриціолог розповіла, о котрій краще їсти і спати, щоб швидше схуднути

Для схуднення і підтримки ваги, так і для здоров'я і самопочуття в цілому, дуже важливий правильний режим дня. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розповіла у своєму Instagram, о котрій годині треба їсти і спати, щоб худнути швидше і простіше.

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Життя на Землі пов'язане з обертанням нашої планети - зі зміною дня і ночі. Природа створила в кожному живому організмі свої внутрішні біологічні годинники на генному рівні. У людини ці години регулюють апетит, травлення і засвоєння поживних речовин.

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Приблизно о 7.00 піднімається рівень кортизолу. Це допомагає вам прокинутися і піднятися з ліжка. Так як останній прийом їжі був багато годин тому, підвищується активність ШКТ. Ось чому важливо поснідати! Їмо 25% кал.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Приблизно в 10.00 ви максимально активні. Енергія, отримана вранці з сніданку, підходить до кінця. Не отримавши паливо, включиться аварійний режим і буде руйнувати ваші м'язи і накопичувати жир. Їмо 10% кал.

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13.00 Обід - повноцінний прийом їжі - 30% кал. Інакше ви перейдете на шкідливі перекуси, відшкодовуючи енергію цукром.

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16.00. У багатьох після обіду виникає спокуса побалувати себе чим-небудь смачненьким». Це означає, що в обід ви недоотримали білка і складних вуглеводів. Їмо 10% кал.

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19.00. Якщо вдень їли безладно, то до вечора організм оголодає. Настане ЖОР. Це призводить до зайвої ваги. Їмо 25% кал.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

На 22.00 припадає пік секреції гормону сну і гормону росту. З 22.00 до 2.00 організм очищається, відновлюється, молодіє і ХУДНЕ.

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Люди, які пропускають сон краси, гірше висипаються, прокидаються розбитими, дратівливими. Вони виглядають старше і схильні до перепадів настрою, тяги до солодкого і шкідливим звичкам.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

РЕЖИМ ДНЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Підйом не пізніше 8.00

2. Сніданок не пізніше години після пробудження

3. Їсти кожні 3 години.

4. Вечеряємо за 3 години до сну

5. Сон не пізніше 23.00

6. Спати не менше 7 годин.

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