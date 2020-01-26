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Струнка фігура без дієт: Дієтолог назвала всі продукти для корисного обіду і вечері

Lite » Краса 26.01.2020 - 14:33
Струнка фігура без дієт: Дієтолог назвала всі продукти для корисного обіду і вечері
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Нутриціолог пояснила, чому вона не рекомендує відмовлятися від м'яса

Після того, як дієтолог розповіла що їсти на сніданок, щоб отримати максимальний заряд бадьорості на весь день і не нашкодити фігурі, вона склала схожі рекомендації і для інших прийомів їжі.

Дієтолог Олена Кален вважає, що з ранку варто віддати перевагу повільним і швидким вуглеводам, а другій половині дня варто їсти білки і клітковину, які надовго вгамовують голод і збільшують працездатність. Тому вдень краще вживати в їжу рибу, птицю, м'ясо, як клітковину — овочі, і додати трохи вуглеводів у вигляді фруктів, сухофруктів і горіхів.

Риба, крім того, що вона джерело білка, дає організму такі корисні речовини, як ненасичені жирні кислоти, які допомагають підтримувати стан шкіри, волосся, обмінних процесів.

Струнка фігура без дієт: Дієтолог назвала всі продукти для корисного обіду і вечері

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

М'ясо – це тваринний білок, який втамовує голод надовго, а також вимагає від організму додаткових ресурсів для перетравлення їжі і збільшує витрату калорій. Покращує роботу мозку, насичує організм мікроелементами і вітамінами. В якості гарніру замість звичайних макаронів добре використовувати макарони з твердих сортів пшениці.
Струнка фігура без дієт: Дієтолог назвала всі продукти для корисного обіду і вечері⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Увечері найбільш комфортними для шлунка будуть риба, птиця, м'ясо і овочі. Вибирати варто нежирні сорти риби, птиці і м'яса. Також увечері можна вживати молочні та кисломолочні продукти, яйця, тушковані і свіжі овочі.

Струнка фігура без дієт: Дієтолог назвала всі продукти для корисного обіду і вечері
⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Важливо — будь-які продукти потрібно вживати при наявності голоду і до його втамування. Саме це, в комплексі зі збалансованим повноцінним харчуванням, дасть можливість знизити вагу і здобути таку бажану стрункість легко і без дієт.

Нагадаємо, що дієтолог назвала топ-10 продуктів, які допоможуть побороти тягу до солодощів.

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