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Стройная фигура без диет: Диетолог назвала все продукты для полезного обеда и ужина

Lite » Красота 26.01.2020 - 14:33
Стройная фигура без диет: Диетолог назвала все продукты для полезного обеда и ужина
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Нутрициолог объяснила, почему она не рекомендует отказываться от мяса

После того, как диетолог рассказала что есть на завтрак, чтобы получить максимальный заряд бодрости на весь день и не навредить фигуре, она составила похожие рекомендации и для остальных приемов пищи.

Диетолог Елена Кален считает, что с утра стоит предпочесть медленные и быстрые углеводы, а второй половине дня стоит есть белки и клетчатку, которые надолго утоляют голод и увеличивают работоспособность. Поэтому днем лучше принимать в пищу рыбу, птицу, мясо, в качестве клетчатки — овощи, и добавить немного углеводов в виде фруктов, сухофруктов и орехов.

Рыба, кроме того, что она источник белка, дает организму такие полезные вещества как жирные ненасыщенные кислоты, которые помогают поддерживать состояние кожи, волос, обменных процессов.

Стройная фигура без диет: Диетолог назвала все продукты для полезного обеда и ужина

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Мясо – это животный белок, который утоляет голод надолго, а также требует от организма дополнительных ресурсов для переваривания пищи и увеличивает расход калорий. Улучшает работу мозга, насыщает организм микроэлементами и витаминами. В качестве гарнира вместо обычных макарон хорошо использовать макароны из твердых сортов пшеницы.
Стройная фигура без диет: Диетолог назвала все продукты для полезного обеда и ужина⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Вечером наиболее комфортными для желудка будут рыба, птица, мясо и овощи. Выбирать стоит нежирные сорта рыбы, птицы и мяса. Также вечером можно употреблять молочные и кисломолочные продукты, яйца, тушеные и свежие овощи.

Стройная фигура без диет: Диетолог назвала все продукты для полезного обеда и ужина
⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Важно — любые продукты следует есть при наличии голода и до его утоления. Именно это, в комплексе со сбалансированным полноценным питанием, даст возможность снизить вес и обрести такую желанную стройность легко и без диет.

Напомним, что диетолог назвала топ-10 продуктов, которые помогут побороть тягу к сладостям.

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