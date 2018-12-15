Стоматолог розповів, чому псуються зуби: основні причини

В Україні немає культури профілактики хвороб
Український стоматолог Ярослав Заболоцький розповів про основні причини втрати зубів. На його думку, в нашій країні немає культури профілактики хвороб. Лікар дав свої рекомендації для тих, хто піклується про здоров'я своїх зубів. Навіть якщо у вас немає грошей на хорошу зубну пасту, чистіть зуби просто щіткою з водою, рекомендує лікар. Про це повідомляє "24 канал".
Причини погіршення якості або втрати зубів:
1. Дірки в зубах, які називаються карієсом.
Рекомендація - чистіть зуби щоразу після їжі.
2. Парадонтит.
Це спадкове захворювання кровоточивості ясен. Не відмовляйтеся від чищення зубів, вважаючи, що у вас хороша генетика.
3 Неправильний прикус.
Такий факт може призвести до того, що зуби будуть тертися один об одного, а далі псуватися і випадати. Дуже часто це буває у бізнесменів, які страждають від стресів і стискивают зуби. Намагайтеся не нервувати.
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