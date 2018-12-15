Стоматолог рассказал, почему портятся зубы: основные причины

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В Украине нет культуры профилактики болезней

Украинский стоматолог Ярослав Заболоцкий рассказал об основных причинах потери зубов. По его мнению, в нашей стране нет культуры профилактики болезней. Врач дал свои рекомендации для тех, кто заботится о здоровье своих зубов. Даже если у вас нет денег на хорошую зубную пасту, чистите зубы просто щеткой с водой, рекомендует доктор. Об этом сообщает "24 канал".

Причины ухудшения качества или потери зубов:

1. Дырки в зубах, которые называются кариесом.

Рекомендация - чистите зубы каждый раз после еды.

2. Парадонтит.

Это наследственное заболевание кровоточивости десен. Не отказывайтесь от чистки зубов, считая, что у вас хорошая генетика.

3 Неправильный прикус.

Такой факт может привести к тому, что зубы будут тереться друг о друга, а дальше портиться и выпадать. Очень часто это бывает у бизнесменов, которые страдают от стрессов и стискивают зубы. Старайтесь не нервничать.

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