Від чого варто відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років

Дієтолог Олена Кален розповіла, що потрібно робити, щоб як можна довше зберегти молодість і квітучий зовнішній вигляд. Спочатку вона назвала звички, якими слід обзавестися, щоб виглядати молодше. Тепер же експерт перерахувала на своїй сторінці в Instagram від чого слід відмовитися, щоб не виглядати старше своїх років.

В першу чергу, позбудьтеся від шкідливих звичок. Куріння і алкоголь швидко призводять до старіння і чинять негативний вплив на серцево-судинну систему. Також згубні звички підвищують ризик розвитку раку.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Бажано зменшити вживання цукру і фаст-фуду. Оскільки в цукрі містяться порожні калорії, які не приносять корисних вітамінів в організм. А в фаст-фуді високий вміст трансжирів. Його вживання негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Від тривалого перебування на сонці. Занадто інтенсивний загар старить. Довге перебування на сонці може призвести до непритомності або сонячного удару.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Якщо ви хочете з радістю кожен раз дивитися в дзеркало, милуватися своїм відображенням, перетворити своє тіло, насолоджуватися своєю легкістю та вишуканістю - дотримуйтесь перерахованим рекомендацій.

Також вона зазначила, як можна відновити життєві сили і виглядати краще і свіжіше.

Деяким людям допомагає відновити життєві сили нові захоплення і спілкування з близькими людьми. Іншим, навпаки, подобається провести кілька днів на самоті або поїхати подалі від міста.

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Загальні рекомендації по відновленню:

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Якісний сон і відпочинок

Медитативні практики

Уникання спілкування з токсичними людьми

Очищення простору навколо себе

Здорове і збалансоване харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Завжди простіше запобігти, ніж потім лікувати. Щоб не довелося довго відновлюватися, намагайтеся прислухатися до потреб своєї особистості і вчасно їх задовольняти.

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