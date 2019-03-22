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Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Lite » Мода 22.03.2019 - 20:32
Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя
Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Вчимося у герцогині Кембриджської вибирати стильні зачіски

Кейт Міддлтон не дарма є одним з найпопулярніших персонажів у глянцевих видань і модних критиків. Її вмінню одягатися і піднести себе може позаздрити будь-яка світська левиця. Окремої уваги заслуговує і зачіска визнаної красуні – розкішне волосся герцогині Кембриджської завжди покладені в бездоганну укладку, що ідеально підходить до того чи іншого випадку.

Хто ж стоїть за цією красою? З 2012 року-це її особистий перукар і стиліст по волоссю – Аманда Кук. Саме вона відповідає за те, щоб в будь-якій ситуації, будь то виписка з пологового будинку або світський прийом, Кейт була на висоті. Вона ж автор фірмових зачісок Міддлтон. Згадуємо самі знамениті і стильні з них.

Витягнуте волосся
Кейт Міддлтон

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Герцогиня Кембриджська також не завжди "заморочується" з зачісками (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Щоб створити універсальний, стильний та практичний варіант укладки, не потрібно нічого вигадувати. Особливо якщо волосся вашої клієнтки, як у Кейт Міддлтон – довге, густе і доглянуте. З прямим волоссям, злегка піднятими біля коріння, герцогиню Кембриджську можна побачити як на шикарних світських прийомах, так і на менш офіційних зустрічах, і виглядає така зачіска скрізь доречно.

Підкручені локони

Зачіска Кейт Міддлтон

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Для більш урочистих заходів Кейт віддає перевагу локонам (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Об'ємна зачіска з підкрученими кінчиками або завите в нетугі локони волоссям – більш святкова версія попередньої. Здається, такому варіантові Кейт віддає перевагу, коли їй хочеться виглядати максимально жіночно. Тому найчастіше вона йде в додаток до обожнюваним Міддлтон суконь м'якого силуету.

Хвіст

Зачіски Міддлтон

Герцогиня Кембриджська

Хвіст підійде для ділових зустрічей (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Він ніколи не вийде з моди, у нього є маса варіацій, за допомогою аксесуарів його легко зробити максимально урочистим і стильним... Все це про хвостик – одна з найпопулярніших зачісок на всі часи, яка, до речі, так личить Кейт. Особливо виграшно на герцогині виглядає варіант зі злегка зачесаним на потилиці і піднятими волоссям.

Вечірні укладки

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Вечірні виходи на світські заходи вимагають більш складних зачісок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Прийоми в палаці, бали  мають свої дрес-коди і вимагають відповідних зачісок. Тоді стиліст по волоссю Кейт звертається до перевірених методів: коси, плетіння і різноманітні варіації низьких зачісок ідеально рятують в таких випадках. Ще один варіант, до якого вдається Аманда – прибрані від лиця і зачесане назад волосся.

Варіації з капелюшком

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Від розкішних локонів до простого хвоста: зачіски Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Образи з капелюшками однозначно заслуговують окремої уваги. Для них стиліст Кейт використовує різноманітні зачіски: зібрані на потилиці, переплетені або розпущене, доповнюючи їх милими невеликими головними уборами. Такий варіант виглядає іноді офіційно і стримано, іноді грайливо і зухвало, але завжди свіжо і привабливо.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і Єлизавета II здійснили перший спільний вихід. Де герцогиня Кембриджська як раз продемонструвала зачіску з капелюшком.

До речі, раніше Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II блищали в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві.

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