Топалов відверто відповів, чим його вразила Тодоренко

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Російський артист заявив, що був без розуму від пікантних частин тіла нинішньої дружини

Знаменитий російський співак Влад Топалов зізнався, що його привернуло в своїй дружині Регіні Тодоренко.

У бліц-опитуванні PeopleTalk він заявив, що "запав" на груди і сідниці екс-ведучої шоу "Орел і Решка".

Також він відповів, що дружина і син Майкл - найголовніше, що є в його житті.

За словами Топалова, найбільш незграбним моментом у своєму житті він вважає пологи дружини.

Зазначимо, що Влад був присутній при появі на світ свого первістка. Він відповідально підходив і до вагітності коханої. Сестра музиканта навіть якось розповіла, що брат допомагав їй порадами, коли вона чекала дитину.

Кілька днів тому, коли синові Влада Топалова виповнився рік, він написав зворушливий пост в Instagram.

"Любий мій синочку! Ось і пролетів рік! Наш з тобою перший рік! Я плачу! Плачу від щастя. Від цієї абсолютно божественної, чистої любові! Ти і твоя мама - найдорожче, що у мене є і було! Ти в ці самі дні робиш свої перші кроки... Ось-ось назвеш нас з мамою «мамою» і «татом»! Кожен день минулого року був абсолютною казкою! Неймовірною! Цікавою! Так, звичайно, деколи, нестерпно важкою! Але фантастичною! У тебе сама велична мама на світі! (...) Я тебе люблю більше за життя! Буквально! Завжди твій тато!" - написав він у мережі.