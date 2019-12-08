Топалов відверто відповів, чим його вразила Тодоренко

Російський артист заявив, що був без розуму від пікантних частин тіла нинішньої дружини
Знаменитий російський співак Влад Топалов зізнався, що його привернуло в своїй дружині Регіні Тодоренко.
У бліц-опитуванні PeopleTalk він заявив, що "запав" на груди і сідниці екс-ведучої шоу "Орел і Решка".
Також він відповів, що дружина і син Майкл - найголовніше, що є в його житті.
За словами Топалова, найбільш незграбним моментом у своєму житті він вважає пологи дружини.
Зазначимо, що Влад був присутній при появі на світ свого первістка. Він відповідально підходив і до вагітності коханої. Сестра музиканта навіть якось розповіла, що брат допомагав їй порадами, коли вона чекала дитину.
Кілька днів тому, коли синові Влада Топалова виповнився рік, він написав зворушливий пост в Instagram.
"Любий мій синочку! Ось і пролетів рік! Наш з тобою перший рік! Я плачу! Плачу від щастя. Від цієї абсолютно божественної, чистої любові! Ти і твоя мама - найдорожче, що у мене є і було! Ти в ці самі дні робиш свої перші кроки... Ось-ось назвеш нас з мамою «мамою» і «татом»! Кожен день минулого року був абсолютною казкою! Неймовірною! Цікавою! Так, звичайно, деколи, нестерпно важкою! Але фантастичною! У тебе сама велична мама на світі! (...) Я тебе люблю більше за життя! Буквально! Завжди твій тато!" - написав він у мережі.
Дорогий мій синочок! Ось і пролетів рік! Наш з тобою перший рік! Я плачу! Плачу від щастя. Від цієї абсолютно Божественної, Чистої любові! Ти і твоя мама - найдорожче, що у мене є і було! Ти в ці самі дні робиш свої перші кроки.... ось-ось назвеш нас з мамою «мамою» і «татом»! Кожен день минулого року був абсолютною казкою! Неймовірною! Цікавою! Так, звичайно, деколи, нестерпно важким! Але фантастичною! У тебе САМА ВЕЛИКА МАМА НА СВІТІ! Я дуже сподіваюся ти це читаєш вже дорослий колись) Бережи свою маму! Люби її і поважай! Вона здійснює ПОДВИГ для тебе КОЖЕН день твого життя! Ти подарував нам нову любов! Ти подарував нам «СІМ'Ю» і «наш» і тільки наш світ! Ми з мамою тебе любимо без пам'яті, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тобі здоров'я! Я дуже сподіваюся, що ми зможемо стати для тебе найкращими і улюбленими батьками Для нас обох, мені здається, більше нічого в цьому житті тепер не має ніякого значення. Тільки стати для тебе найкращими і коханими і бути завжди разом! Запам'ятай, ти нам нічого не винен! Це НАШ вибір! Наша радість і щастя, отримати від Бога тебе! Ти вільний! Ти - особистість! І ми з мамою хочемо бути поряд з тобою! Допомагати, підтримувати і любити! Це МИ повинні допомогти тобі знайти і відчути «себе в собі»! Будь краще за нас! Будь розумніший, успішніше, добрішим і світлішим! Я молю Бога, щоб нам це вдалося! І ще! Благаю, будь здоровим Твоя мама дуже нервує, коли ти хворієш, а коли ти мене пошлеш, через 15-18 років, мама залишиться зі мною і вона мені дуже потрібна здорова! Бережи її! За мене не переживай!!! Я тебе люблю більше за життя! Буквально! Завжди твій тато #владтопалов #vladtopalov
Визначити талант дуже просто - ви дивіться, яка жінка біля нього. Біля Пушкіна, біля Висоцького, біля Єсеніна. Потім згадуєте, яка жінка була біля Брежнєва, біля Хрущова, біля Сталіна. Не було їх у них!!!! Все було у них, а цих людей у них не було! От я й кажу: ти сам такий, яка жінка біля тебе! З дружин треба вибирати веселих. З веселих розумних. З розумних - ніжних. З ніжних - терплячих. І терплячих. І терплячих!» М. М.Жванецький Більше і додати нічого! Бері! Ти - сама весела, сама розумна, сама ніжна і сааааааамааааяяяя терпляча!!!! Дякую тебе і Бога. Просто мільйон раз дякую. Я зовсім не подарунок.