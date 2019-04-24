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Як впоратися з акне: поради дієтолога для красивої шкіри

Lite » Краса 24.04.2019 - 08:52
Як впоратися з акне: поради дієтолога для красивої шкіри
Ілюстративне фото (pexels.com)

В першу чергу необхідно розібратися зі своїм харчуванням

Проблемна шкіра обличчя з висипаннями і акне сьогодні знайома не тільки підліткам, а й багатьом дорослим жінкам. При цьому буде невірно стверджувати, що акне - це проблема, швидше, естетична - замаж пожирніше консилером і готово. Спільнота експертів функціональної медицини в один голос стверджують, що акне - це хронічне захворювання з різними можливими причинами, пояснює дієтолог-нутриціолог Даша Бухман на своїй сторінці в Instagram.

Наприклад, Аліса Вітті, автор книги "Код жінки", вважає, що вилікувати акне можна тільки зсередини і що ніякі чарівні креми/сироватки/маски не допоможуть.

Найчастіше акне - це просто симптом внутрішнього дисбалансу: ⠀

  • гормонального (згадуємо, як у підлітковому віці майже у всіх з'являються прищі через різкий підйом естрогену і тестостерону. Однак, естроген і тестостерон - не єдині гормони, які провокують акне. Високі рівні інсуліну теж можуть стати тригером, так як інсулін стимулює сальні залози.)
  • ⠀дефіциту мікронутрієнтів
  • ⠀проблем з травленням (реакція на певні продукти, дисбіоз, недостатня вироблення травний ферментів)
  • ⠀ослабленої детоксифікації

Як впоратися з акне: поради дієтолога для красивої шкіри


Ілюстративне фото (pexels.com)

Що робити, щоб впоратися з акне:

Почистити харчування

Починаємо, як завжди, з харчування та оцінюємо раціон за двома показниками: протизапальний і низько-гликемічний. Простими словами: багато овочів і ягід, багатих антиоксидантами ("їжте веселку кожен день"), корисні білки (фермерські яйця, дика риба, фермерська курка (якщо ви вживаєте), корисні жири (авокадо, оливкова олія).

На цьому етапі фахівці функціональної медицини пропонують максимально скоротити крупи і бобові і дотримуватися швидше pegan (paleo + vegan) раціону. Прибираємо junk food і мінімізуємо цукор.

Як впоратися з акне: поради дієтолога для красивої шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Прибрати молочні продукти

На додачу до того, що молочні продукти можуть викликати запалення в організмі, магазинне молоко/творог/сир містять антибіотики та гормони. Фермерський йогурт і кефір, в ідеалі, з козячого або овечого молока високої жирності (не знежирений) - це, мабуть, самий підходящий варіант, якщо ви добре засвоюєте молочні продукти і немає проблем із запаленням в організмі.

Додати спеціальні продукти і трави

Насіння льону і льняне масло, берберин. Останній - досить сильний препарат, тому рішення про його прийом краще узгодити з лікарем.

Як впоратися з акне: поради дієтолога для красивої шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Фокус на мікронутрієнтах

Оптимізуємо рівні каротиноїдів; В; С; Д; цинк, селен, пробіотики.

Нагадаємо, дієтолог Ксенія Шатрова назвала корисний напій, який знижує тривогу і підвищує імунітет.

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