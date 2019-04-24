ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи

Lite » Красота 24.04.2019 - 08:52
Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи
Иллюстративное фото (pexels.com)

В первую очередь необходимо разобраться со своим питанием

Проблемная кожа лица с высыпаниями и акне сегодня знакома не только подросткам, а и многим взрослым женщинам. При этом будет неверно утверждать, что акне - это проблема, скорее, эстетическая - замажь пожирнее консилером и готово. Сообщество экспертов функциональной медицины в один голос утверждают, что акне - это хроническое заболевание с разными возможными причинами, поясняет диетолог-нутрициолог Даша Бухман на своей странице в Instagram.

Например, Алиса Витти, автор книги “Код женщины”, считает, что вылечить акне можно только изнутри и что никакие волшебные кремы/сыворотки/маски не помогут.

Зачастую акне - это просто симптом внутреннего дисбаланса: ⠀

  • гормонального (вспоминаем, как в подростковом возрасте почти у всех появляются прыщи из-за резкого подъема эстрогена и тестостерона. Однако, эстроген и тестостерон - не единственные гормоны, которые провоцируют акне. Высокие уровни инсулина тоже могут стать триггером, так как инсулин стимулирует сальные железы.)
  • ⠀дефицита микронутриентов
  • ⠀проблем с пищеварением (реакция на определенные продукты, дисбиоз, недостаточная выработка пищеварительный ферментов)
  • ⠀ослабленной детоксификации

Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи


Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать, чтобы справиться с акне:

Почистить питание

Начинаем, как всегда, с питания и оцениваем рацион по двум показателям: противовоспалительное и низко-гликемическое. Простыми словами: много овощей и ягод, богатых антиоксидантами (“ешьте радугу каждый день”), полезные белки (фермерские яйца, дикая рыба, фермерская курица (если вы употребляете), полезные жиры (авокадо, оливковое масло).

На этом этапе специалисты функциональной медицины предлагают максимально сократить крупы и бобовые и придерживаться скорее pegan (paleo + vegan) рациона. Убираем junk food и минимизируем сахар.

Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Убрать молочные продукты

Вдобавок к тому, что молочные продукты могут вызвать воспаление в организме, магазинное молоко/сыр/творог содержат антибиотики и гормоны. Фермерский йогурт и кефир, в идеале, из козьего или овечьего молока, высокой жирности (не обезжиренный) - это, пожалуй, самый подходящий вариант, если вы хорошо усваиваете молочные продукты и нет проблем с воспалением в организме.

Добавить специальные продукты и травы

Семя льна и льняное масло, берберин. Последний - довольно сильный препарат, поэтому решение о его приеме лучше согласовать с врачом.

Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Фокус на микронутриентах

Оптимизируем уровни каротиноидов; В; С; Е; цинк, селен, пробиотики.

Напомним, диетолог Ксения Шатрова назвала полезный напиток, который снижает тревогу и повышает иммунитет.

К слову, профессиональный  диетолог Тиана Фиалкова рассказала, как правильно сочетать продукты для пользы организма.

Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога Топ-5 простых способов устранить целлюлит: диетолог поделилась секретами
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины диетологкожакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь