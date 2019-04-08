Специфічний фітнес: ведуча Маша Виноградова назвала топ-7 правил ідеальної фігури

Маша Виноградова (фото: прес-служба)

Ведуча назвала ефективні вправи для домашнього тренування

Маша Виноградова - ведуча ранкового "Let's Go! Show" на радіо NRJ, ведуча телеканалу М1. Також Виноградова була ведучою церемоній вручення головної музичної премії М1 Music Awards і є номінантом Cosmopolitan Awards 2019 (в номінації "краща теле- радіоведуча"). Крім постійних ефірів, зйомок, публічних заходів, Маша з чоловіком виховують маленьку дочку, багато подорожують, ведуть активний і спортивний спосіб життя.

Напередодні літнього сезону, коли кожна хоче виглядати ідеально, Маша Виноградовала назвала топ-7 особистих рекомендацій по харчуванню та фізичних навантаженнях.

№1 Контроль випитої води

Я завжди вожу з собою 1,5-2 літрову пляшку води, щоб точно знати, скільки я випила протягом дня. Якщо у тебе з собою її немає, дуже складно визначити, чи випив ти потрібну кількість для свого організму. Це зручно – вода завжди під рукою.

№2 Робіть перекуси!

Мені важливо робити перекуси, тому при собі завжди є питний йогурт, банан... Вільного часу у мене не так багато, тому я намагаюся максимально все спростити. Банан не потрібно мити – почистив і викинув шкірку. Йогурт відкрив, випив і викинув упаковку.

№3 Йогур без наповнювача

Важлива рекомендація щодо йогуртів: не беріть їх ніколи з наповнювачем, інакше це вже зовсім інший продукт. Якщо брати йогурт будь-якої торговельної марки без нічого, швидше за все, в ньому не буде цукру. Але варто обов'язково перевірити це в складі! Інакше поняття про здорове харчування абсолютно втрачається.

№4 Безпрограшні вправи для домашнього тренування

Про спорт: я не люблю спортзал, але є дві безпрограшні вправи, які дуже просто робити вдома. Це присідання і планка. З їх допомогою можна тримати в тонусі практично всі м'язи тіла. Якщо у тебе є початкова форма і ти щодня будеш виділяти на ці вправи 10-15 хвилин, це дасть можливість зберегти і не втратити її.

№5 Насолоджуйся моментом

Смачно і багато – це різні речі. Колись мене навчили: якщо дуже сильно хочеться якийсь смаколик, наприклад, шоколад, не варто поспішати! Не кидайся на будь-який, а подумай, який саме тобі хочеться шоколад, їдь за ним спеціально в магазин. Відкуси маленький шматочок і з'їж його, але не просто проковтни, а нехай він трохи розтане – відчуй смак, який тобі хотілося відчути. Коли ти розкусиш вдруге, ти зрозумієш, що того первозданного задоволення від другого укусу отримати вже не можеш, а значить, ти задовольнив своє бажання.

№6 Ідеальний перекус

Ще один ідеальний перекус для мене – це хлібець з авокадо. Його можна перебити з приправою "ніжний каррі", вона продається в будь-якому маркеті. Намазуєш на хлібець або цільнозерновий хліб і отримуєш ідеальний – корисний і ситний перекус.

№7 Специфічний фітнес

Також в моєму житті є "специфічний фітнес". На тебе одягають жилет, на біцепс і стегна – спеціальні пов'язки, які підключені до апарату під назвою "miha"... між собою дівчата дали йому ім'я "Міша")) Пристрій тебе стимулює електрикою, це не болісно, але має дуже важливе значення в тренуванні. Наприклад, коли ви присідаєте, в цей момент м'язи рук не задіяні, а з допомогою "Міші" відбувається стимуляції – працюють всі м'язи тіла. Тому тренування можна робити коротким, буквально 30 хвилин, тому що воно буде максимально ефективним. Це дуже здорово, так як у звичайному залі необхідно займатися 1-1,5 години.

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