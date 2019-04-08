Специфический фитнес: ведущая Маша Виноградова назвала топ-7 правил идеальной фигуры

Маша Виноградова (фото: пресс-служба)

Ведущая назвала эффективные упражнения для домашней тренировки

Маша Виноградова – ведущая утреннего "Let’s Go! Show" на радио NRJ, ведущая телеканала М1. Также Виноградова была ведущей церемоний вручения главной музыкальной премии М1 Music Awards и является номинантом Cosmopolitan Awards 2019 (в номинации "лучшая теле- радиоведущая"). Кроме постоянных эфиров, съемок, публичных мероприятий, Маша с мужем воспитывают маленькую дочь, много путешествуют, ведут активный и спортивный образ жизни.

В преддверии летнего сезона, когда каждая хочет выглядеть идеально, Маша Виноградовала назвала топ-7 личных рекомендаций по питанию и физическим нагрузкам.

№1 Контроль выпитой воды

Я всегда вожу с собой 1,5-2 литровую бутылку воды, чтобы точно знать, сколько я выпила в течение дня. Если у тебя с собой ее нет, очень сложно определить, выпил ли ты нужное количество для своего организма. Это удобно – вода всегда под рукой.

№2 Делайте перекусы!

Мне важно делать перекусы, поэтому при себе всегда есть питьевой йогурт и банан... Времени свободного у меня не так много, поэтому я стараюсь максимально все упростить. Банан не нужно мыть – почистил и выкинул кожуру. Йогурт открыл, выпил и выкинул упаковку.

№3 Йогур без наполнителя

Важная рекомендация по поводу йогуртов: не берите их никогда с наполнителем, иначе это уже совершенно другой продукт. Если брать йогурт любой торговой марки без ничего, скорее всего, в нем не будет сахара. Но стоит обязательно проверить это в составе! Иначе понятие о здоровом питании совершенно теряется.

№4 Беспроигрышные упражнения для домашней тренировки

О спорте: я не люблю спортзал, но есть два беспроигрышных упражнения, которые очень просто делать дома. Это приседания и планка. С их помощью можно держать в тонусе практически все мышцы тела. Если у тебя есть изначальная форма и ты ежедневно будешь выделять на эти упражнения 10-15 минут, это даст возможность сохранить и не потерять ее.

№5 Наслаждайся моментом

Вкусно и много – это разные вещи. Когда-то меня научили: если очень сильно хочется какую-то вкусняшку, к примеру, шоколад, не стоит торопиться! Не бросайся на любой, а подумай, какой именно тебе хочется шоколад, езжай за ним специально в магазин. Откуси маленький кусочек и съешь его, но не просто проглоти, а пусть он немного потает – прочувствуй вкус, который тебе хотелось ощутить. Когда ты откусишь во второй раз, ты поймешь, что того первозданного удовольствия от второго укуса получить уже не можешь, а значит, ты удовлетворил свое желание.

№6 Идеальный перекус

Еще один идеальный перекус для меня – это хлебец с авокадо. Его можно перебить с приправой "нежный карри", она продается в любом маркете. Намазываешь на хлебец или цельнозерновой хлеб и получаешь идеальный – полезный и сытный перекус.

№7 Специфический фитнес

Также в моей жизни есть "специфический фитнес". На тебя надевают жилет, на бицепс и бедра – специальные повязки, которые подключены к аппарату под названием "miha"… между собой девочки дали ему имя "Миша")) Устройство тебя стимулирует электричеством, это не болезненно, но имеет очень важное значение в тренировке. К примеру, когда вы приседаете, в этот момент мышцы рук не задействованы, а с помощью "Мишы" происходит стимуляции – все мышцы тела работают. Поэтому тренировку можно делать короткую, буквально 30 минут, потому как она будет максимально эффективная. Это очень здорово, так как в обычном зале необходимо заниматься 1-1,5 часа.

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