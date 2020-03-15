Сон для схуднення: дієтолог поділилася секретними хитрощами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала рекомендації, як позбутися зайвих кіло уві сні

Схуднення уві сні – не міф і не вигадка, а дійсно робочий процес, який допоможе швидше розпрощатися із зайвими кіло. Ось тільки робити це потрібно правильно і дотримуватися ряду рекомендацій для того, щоб вага йшла, поки ви відпочиваєте в обіймах Морфея. Про те, як це зробити розповіла дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше розповіла, як не поправитися під час посту. Instagram вона опублікувала топ порад для тих, хто хоче скинути вагу під час нічного відпочинку.

Сон — кращі ліки і найкраща пігулка для схуднення! Від якості та кількості сну залежить робота гормону стресу кортизолу, гормонів росту та схуднення соматотропіну, і лептину, а сон коротше 8 годин призводить до набору ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кілька порад, які допоможуть поліпшити якість сну (читайте до кінця, вас буде чекати сюрприз):

Лягайте спати в той же день, коли і прокинулися (до 24:00, а краще — до 22:00).

Спіть не менше 8 годин на день.

Засинайте в повній темноті і тиші. Навіть тьмяне світло від каганця знизить вироблення мелатоніну і погіршить якість сну. Якщо ви погано спите, маска для сну стане справжнім відкриттям!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нехай вечеря буде легкою — овочі термообробки, крапелька жирів у вигляді рослинної олії, авокадо або оливок і легкий білок у вигляді білої риби/морепродуктів/грибів.

Сприяти виробленню мелатоніну допоможуть продукти: банан, вишня, полуниця, корінь імбиру, хрестоцвіті овочі, лосось, яйця і правильні жири: мигдаль і волоські горіхи, маслини і оливки.

Раніше терапевт-дієтолог Лакуста Тетяна розповіла, як грамотно перейти до здорового способу життя і правильному харчуванню.