Як перейти на здоровий спосіб життя: дієтолог перерахувала основні кроки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як почати жити здорово

Сьогодні як ніколи гостро стоїть питання збереження здоров'я, психологічного та фізичного. Всіх хвилює, як почати вести здоровий спосіб життя, знайти в собі силу волі, змінити згубним звичкам, зайнятися спортом і перейти на раціональне харчування, але мало в кого це виходить реалізувати на практиці. Часто знаходиться безліч виправдань і нове життя знову відкладається на наступний понеділок. Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста, яка раніше розповіла про наслідки експериментів в харчуванні, перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні кроки, які допоможуть вам почати більш здорове життя.

З чого починати жити здорово:

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Снідати не кавою і чимось до неї, а повноцінною тарілкою їжі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо не хочеться снідати - зробіть більш ранніми вечері, ранкова анорексія - вона через рясні вечірні заїдання тягот робочого дня

Пити воду, слідкувати за кольором сечі - це просто, правда? Прозоро-жовтий - значить ви в позитивному водному балансі. Не душіть себе 8 склянками, адже вода є і в їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Калорії жуємо, а не п'ємо. Це означає, що варто віддати перевагу не смузі, коктейлям, пюре, а кусковій їжі. Чим більше перетерте - тим вище глікемічний індекс, тим гірше не тільки для зниження ваги, а гірше для здоров'я всього організму.

Якщо ви в мінусі - не їжте солодощі. Погано на душі, важкий день, ви не виспалися, вас змучила дитина - не знаходьте віддушину в цукерці. Це обман - цукерка не вирішить вашу біль, але зробить вас хворим.

Для здоров'я і гарного самопочуття: дієтолог розповіла про продукти з максимальною користю

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Спіть, друзі! Про цей пункт усі знають і не роблять, віддаючи ресурс відновлення, молодості серіалу, немитому посуду, понаднормовій роботи додому... 23 години - наш поріг.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не будьте жертвою харчової реклами: пишіть списки продуктів, читайте упаковки, перш ніж купити модні насіння, борошно, замінник чогось, завжди давайте собі відповідь, яка від цього для вас користь. Не знаєте відповідь - не купуйте.

Всі думки, пов'язані з читтингом (розкрутка метаболізму, схуднення, зменшувачі апетиту) рано чи пізно закінчаться новим колом набору ваги/зниження ваги. НЕ треба так, ви природу безслідно не обдурите.

Не бійтеся їсти вуглеводи і жири. Ми давно пішли з нездорової моди про курогрудку і лист салату, що асоціювалося зі здоровим, але нудним і смачним харчуванням. Їсти варто різноманітно! І так, все можна змішувати в одному прийомі їжі. Це чаклунство з фруктами до або після - воно вам не треба.

Ілюстративне фото (pexels.com)

І рухайтеся! Знайдіть те, що вам подобається - ходіть на пробні тренування, поки не зрозумієте, що зловили кайф від цього навантаження!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог розповіла, як зменшити тягу до солодощів і зменшити споживання цукру.