Солістка KAZKA чесно розсекретила вага і поділилася методами схуднення

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька - ефектна дівчина з пишними формами, які вона не соромиться демонструвати на вельми пікантних фото і закликає всіх до боді-позитиву. Вона може відкрито говорити на тему ваги і впевненості в собі, і вже стала прикладом для багатьох дівчат, як любити себе і приймати такою, яка ти є. В інтерв'ю для програми "Слава+", яка виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ", співачка зізналася, що зараз знаходиться в процесі схуднення, але робить це лише для того, щоб досягти своєї комфортної ваги і виснажувати себе не має наміру.



За словами Олександри, вона не любить своє тіло на 100 відсотків. Але це не стосується питання зайвої ваги, а є проблемою впевненості в собі, адже в гонитві за ідеалами, нав'язаними соцмережами і журналами, переважна більшість людей відчуває дискомфорт у власному тілі.

"Це проблема 99% людей – невпевненість у собі, гонка за ідеальним тілом", – зазначила Зарицька.

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Мені, напевно, не потрібно ідеальне тіло. Мені треба відчувати себе комфорно. Мені треба знати, що я на біговій доріжці можу пройти годину, можу нормально позайматися і у мене не буде шаленої віддишки.Тому підтримувати себе дуже-дуже корисно", - пояснила дівчина.



Вона зізналася, що зараз працює над зниженням ваги. За словами артистки, її комфортна вага становить 80 кг і менше вона не важила ніколи. Співачка вирішила не называти свою теперішню вагу, але натякнула, що зараз віона "трохи більше".



KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Зараз я багато чого для цього роблю. Навіть цей процес схуднення, підтяжки тіла мені подобається, тому що я любою спорт. Різні СПА-процесуры, масаж – спокійно ставлюсь до болю (мені роблять доволі болючий масаж)", – розповіла Зарицька.



На думку артистки, нарешті настав час людей з нестандартною зовнішністю. "Ми живемо у світі, де можна бути будь-яким. Можна бути з веснянками, рудою і не фарбувати волосся. Це так круто і це зараз стає все більш популярним", – вважає вона.

Відео: YouTube/"Люкс ФМ"



Нагадаємо, що солістка KAZKA зробила визнання про те, що доводило її до сліз в дитинстві.