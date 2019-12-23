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Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжем

Lite » Краса 23.12.2019 - 21:31
Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжем
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще одна ідея новорічного макіяжу від зірки

Кім Кардашьян обожнює змінювати образи, а напередодні новорічних свят її аккаунт став джерелом натхнення для всіх дівчат. Тут є як продумані до дрібниць образи, які можна сміливо брати на озброєння, так і маса ідей для макіяжу. Кілька годин тому Кім показала черговий із них – на цей раз улюблений візажист 39-річної зірки Маріо Дедиванович створив Кім по-справжньому святковий макіяж з холодними тонами в дусі Снігової королеви. Повторити його не так складно!

Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемКім показала новий образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для створення образу мейк-ап-артист використовував нову колекцію від бренду KKW Beauty, де є всі необхідні продукти. Але, зрозуміло, щоб зробити щось подібне, можна піти більш простим шляхом. Головне – запастися необхідним. Якщо у вас є відповідна тональна основа, консилер, тіні теплих і сріблястих відтінків, підводка для очей і туш, вважайте, справа за малим!

Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемОбраз ідеально підійде для свят (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отже, після створення ідеального тону і легкої корекції обличчя добре промальовуємо брови олівцем. На верхні і нижні повіки наносимо тіні пісочних відтінків. У внутрішніх куточків наносимо світлі тони, на складці повук відтінок потрібно зробити максимально насиченим коричневим. Останній штрих – наносимо білі тіні на центральну частину повік, а по краях наносимо золотисті відтінки. Добре профарбовуюємо вії і промальовуємо темно-коричневою підводкою лінію вій. На яблучка щік наносимо рум'яна холодних відтінків, хайлайтер, а на губи – блиск нейтрального відтінку.

Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемСнігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемСнігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемСнігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемСнігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжем

На фото, які опублікувала Кім, вона виглядає блискуче, навіть незважаючи на те, що позує в халаті. "BTS моєї святкової кампанії KKW Beauty! Мені завжди потрібен комфорт при зйомці, тому ніколи не звертайте уваги на нижню половину, яку зазвичай не видно в рекламній кампанії LOL. Я просто закохана в цю палітру Glitz & Glam! Всі нові матові помади і соковиті блиски просто необхідні!!!! На останній фотографії я показую нашу туш – мені подобається, що ми отримали такі захоплені відгуки про неї! Це один з наших найпопулярніших товарів на @ultabeauty. Я розробляла його багато часу, тому дуже рада, що вам все це подобається!".

Снігова королева: Кім Кардашьян надихнула бездоганним святковим макіяжемКим на фотосессії (фото: instagram.com/kimkardashian)

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