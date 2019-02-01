Дивись і вчись: зоряний візажист показала, як зробити трендовий макіяж в стилі 80-х

Как сделать макияж в стиле 80-х

Стиль 80-х сегодня – ультратренд, который прослеживается не только в образах, но также прическа и, конечно же, макияже. Свой вариант трендового макияжа конца 80-х показала именитая британская визажист Лиза Элдридж.

Элдридж поделилась с поклонниками видео пошагового создания модного мейкапа, в котором сделан акцент на густые и широкие брови, выразительные глаза и губы. Кстати, в качестве бьюти-модели нового видеоурока выступила популярна британская модель Чарли Ховард. Девушка также известна в качестве автора книг о бодипозитиве. Дело в том, что Ховард активно выступает за права пышнотелых моделей. Когда-то Ховард столкнулась с тем, что ее уволили из модельного агентства, когда она набрала лишний вес.

Чарли Ховард (фото: instagram.com/charlihoward)

Видео: instagram.com/lisaeldridgemakeup

Ранее LITE писал о 5 идеях вечернего макияжа на День всех влюбленных от звездных визажистов. И кстати, в подборке также были варианты от Лизы Элдридж. Визажист известна своей любовью к акцентированно пышным и ярким губам.

Также отметим, что в сети действительно "сходят с ума" по макияжу в стиле 80-х. Бьюти-блогеры и просто модницы по всему миру делятся своими вариантами нарядного мейкапа.

Интересно, что финально этот тренд закрепился после 76-й церемонии вручения наград премии "Золотой Глобус", когда голливудские звезды выходили на красную дорожку и демонстрировали свой макияж в стиле 80-х.