Дивись і вчись: зоряний візажист показала, як зробити трендовий макіяж в стилі 80-х

Як зробити макіяж в стилі 80-х

Стиль 80-х сьогодні – ультратренд, який простежується не тільки в образах, але також зачіска і, звичайно ж, макіяжі. Свій варіант трендового макіяжу кінця 80-х показала іменита британська візажист Ліза Елдрідж.

Элдрідж поділилася з шанувальниками відео покрокового створення модного макіяжу, в якому зроблено акцент на густі і широкі брови, виразні очі і губи. До речі, в якості б'юті-моделі нового відеоуроку виступила популярна британська модель Чарлі Ховард. Дівчина також відома як автор книг про бодіпозитив. Справа в тому, що Ховард активно виступає за права пишнотілих моделей. Колись Ховард зіткнулася з тим, що її звільнили з модельного агентства, коли вона набрала зайву вагу.

Чарлі Ховард (фото: instagram.com/charlihoward)

Відео: instagram.com/lisaeldridgemakeup

Раніше LITE писав про 5 ідеях вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів. І до речі, у збірці також були варіанти від Лізи Елдрідж. Візажист відома своєю любов'ю до акцентовано пишних і яскравих губ.

Також відзначимо, що в мережі дійсно "сходять з розуму" за макіяжем в стилі 80-х. Б'юті-блогери і просто модниці по всьому світу діляться своїми варіантами ошатного мейкапу.

Цікаво, що фінально цей тренд закріпився після 76-ї церемонії вручення нагород премії "Золотий Глобус", коли голлівудські зірки виходили на червону доріжку і демонстрували свій макіяж в стилі 80-х.