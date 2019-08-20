Немов дівчинка: 37-річна Наталія Водянова захопила молодістю і свіжістю

Наталя Водянова останнім часом не особливо активна в мережі. Тим не менш, про головних своїх поїздках шанувальникам повідомляє. Нещодавно в компанії чоловіка, дітей і друзів вона вирушила на відпочинок до моря. Судячи по фото на сторінці супермоделі і в сториз, канікули вдалися на славу. Тут були і веселі танці, прогулянки та пікніки. Наталя показала романтичне фото з обожнюваним чоловіком – Антуаном Арно, зворушливе – з давньою подругою Маиейкарлой Босконо, а також масу милих з дітьми. Родина відпочивала всім складом, і задоволеними залишилися всі.

Наталя Водянова в Нью-Йорку (фото: instagram.com/natasupernova)

А зараз, по всьому, філантроп, модель і бізнесвумен повернулася до роботи. На її сторінці в Instagram з'явилося досить загадкове фото: Водянова позує на тлі хмарочосів. Модель сфотографувалася в темних сонцезахисних окулярах, написавши просто: «Привіт, Нью-Йорк». Навіщо Наталія полетіла у Велике яблуко, вона не уточнила. Але незабаром стало відомо, що вона вирушила на зустріч з Девідом Боннуврирами – власником DNA Model Management, а також засновником проекту #KnotOnMyPlanet, який разом з відомими марками покликаний захистити слонів.

Наталя на дружньо-діловій зустрічі (фото: instagram.com/davidbonnouvrier)

Девід запостив фото Наталії у відомому ресторані Empire Diner, залишивши веселий підпис: «Я ненавиджу ваші яйця Бенедикт, смажену курку, але картоплю фрі пощадила». Під фото вони з Водяновою пошуткували. На знімку Наталія посміхається і виглядає свіжою і сяючою. Втім, як завжди. Вона одягла на зустріч з другом і напевно партнером білу сорочку з рукавами-ліхтариками, яку доповнила сережками-кільцями і годинником.

Завдяки тому що модель за своїм звичаєм вирішила не робити макіяж і укладку, виглядала 37-річна красуня юно. Шанувальники поспішили назвати її «найкрасивішої», «завжди різною» і «вічно молодою». Багатьох здивувала така несподівана поїздка. Чекаємо подробиць!