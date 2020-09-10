Казкова зовнішність: Надя Дорофєєва розкрила секрет улюбленого макіяжу на кожен день

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розповіла, який мейкап обирає

Надя Дорофєєва давно перетворилася для шанувальників на ікону стилю , а також секс-символ. Співачка і сама не розуміє, як це сталося, адже до своєї зовнішності у дівчини завжди були питання – вона вважає себе дуже худенькою. Надя вчить шанувальників любити себе і приймати, а вони, в свою чергу, обожнюють Надю за відкритість та щирість, а також називають її зовнішність "казковою" і обдаровують компліментами. Співачка вирішила розповісти про улюбленого макіяжі.

Надя опублікувала на сторінці в Instagram фото, на якому позує біля величезного дзеркала і робить останні штрихи макіяжу. На туалетному столику – косметика. Співачка розпустила волосся і уклала його в природні локони, вона вбралася в чорне плаття з асиметричним довгим рукавом і виглядає жіночно і природно.

"Ви знаєте, що мій улюблений щоденний мейк - це максимальний нюд! Трохи туші і ідеальна шкіра",- зізналася артистка.

Надя Дорофєєва любить не яскравий природний макіяж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники запевнили Надю, що вона виглядає чудово і залишили чимало схвальних слів на її адресу.

Красуня

Як завжди прекрасні

Неймовірно красива

Взагалі бомба

Прекрасна

Тобі до лиця нюд!

Казкова зовнішність

Шалено красива

Ти приголомшлива

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що наприкінці серпня Надя Дорофєєва захворіла – співачка перенервувала, думаючи, що підчепила коронавірус, але тест показав негативний результат.