Казкова зовнішність: Надя Дорофєєва розкрила секрет улюбленого макіяжу на кожен день

Співачка розповіла, який мейкап обирає
Надя Дорофєєва давно перетворилася для шанувальників на ікону стилю , а також секс-символ. Співачка і сама не розуміє, як це сталося, адже до своєї зовнішності у дівчини завжди були питання – вона вважає себе дуже худенькою. Надя вчить шанувальників любити себе і приймати, а вони, в свою чергу, обожнюють Надю за відкритість та щирість, а також називають її зовнішність "казковою" і обдаровують компліментами. Співачка вирішила розповісти про улюбленого макіяжі.
Надя опублікувала на сторінці в Instagram фото, на якому позує біля величезного дзеркала і робить останні штрихи макіяжу. На туалетному столику – косметика. Співачка розпустила волосся і уклала його в природні локони, вона вбралася в чорне плаття з асиметричним довгим рукавом і виглядає жіночно і природно.
"Ви знаєте, що мій улюблений щоденний мейк - це максимальний нюд! Трохи туші і ідеальна шкіра",- зізналася артистка.
Надя Дорофєєва любить не яскравий природний макіяж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники запевнили Надю, що вона виглядає чудово і залишили чимало схвальних слів на її адресу.
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Нагадаємо, що наприкінці серпня Надя Дорофєєва захворіла – співачка перенервувала, думаючи, що підчепила коронавірус, але тест показав негативний результат.