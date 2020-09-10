Сказочная внешность: Надя Дорофеева раскрыла секрет любимого макияжа на каждый день

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица рассказала, какой мейкап предпочитает

Надя Дорофеева давно превратилась для поклонников в икону стиля , а также секс-символ. Певица и сама не понимает, как это произошло, ведь к своей внешности у девушки всегда были вопросы – она считает себя слишком худенькой. Надя учит поклонников любить себя и принимать, а они, в свою очередь, обожают Надю за открытость и искренность, а также называют ее внешность "сказочной" и одаривают комплиментами. Певица решила рассказать о любимом макияже.

Надя опубликовала на странице в Instagram фото, на котором позирует у огромного зеркала и делает последние штрихи макияжа. На туалетном столике – косметика. Певица распустила волосы и уложила их в природные локоны, она облачилась в черное платье с ассиметричным длинным рукавом и выглядит женственно и естественно.

"Вы знаете, что мой любимый ежедневный мейк - это максимальный нюд! Немного туши и идеальная кожа",- призналась артистка.

Надя Дорофеева любит не броский естественный макияж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники заверили Надю, что она выглядит прекрасно и оставили немало лестных слов в ее адрес.

Красотка

Как всегда прекрасны

Невероятно красивая

Вообще бомба

Прекрасна

Тебе к лицу нюд!

Сказочная внешность

Обалденно красивая

Ты потрясающая

Скриншот комментариев

Напомним, что в конце августа Надя Дорофеева заболела – певица перенервничала, думая, что подцепила коронавирус, но тест показал отрицательный результат.