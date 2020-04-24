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Кейт Міддлтон і принц Вільям показали потужне відео з трьома дітьми, викликавши хвилю захоплення у британців

Lite » Стиль життя 24.04.2020 - 14:24
Кейт Міддлтон і принц Вільям показали потужне відео з трьома дітьми, викликавши хвилю захоплення у британців
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Шанувальники вражені, як сильно сини Міддлтон схожі один на одного

Велика сім'я герцога і герцогині Кембриджських продовжує захоплювати шанувальників у всьому світі. Кейт Міддлтон і принц Вільям з трьома дітьми знаходяться на самоізоляції у своєму маєтку Анмер-Хол в Норфолку. Подружжя не порушують карантин, до чого закликають інших жителів Великобританії. Однак справ у Кетрін і Вільям менше точно не стало. Вони продовжують виходити в прямі ефіри і проводити зустрічі-онлайн. Крім того, на домашньому навчанні зараз знаходяться 6-річний Джордж і 4-річна Шарлотта. Так що герцогам Кембриджським також доводиться розважати і стежити за навчанням старших дітей. Крім усього іншого подружжя не забувають і про свою соціальну місії. Днями Кетрін і Вільям з трьома дітьми приєдналися до флешмобу Clap For the Cardiers.

Зазначимо, що акція-флешмоб Clap For the Cardiers проходить у Великобританії вже п'ятий тиждень поспіль. В рамках акції британці виходять на ганок будинку або балкони і аплодують, записуючи це на відео. Таким чином жителі Об'єднаного Королівства висловлюють свою подяку всім тим, хто перебуває на передовій у боротьбі з пандемією коронавіруса. А саме медичним працівникам, соціальним працівникам, волонтерам, працівникам супермаркетів і багатьох інших.

Представники монаршої родини також не залишаються осторонь. Днями вони приєдналися до важливої ініціативи. Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також і їхні діти (принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта) записали зворушливе відео на ганку свого будинку в Норфолку. Всі вони аплодують!

Більш того, велика родина спеціально вибрала одяг у синій панелі — в тон уніформі співробітників швидкої допомоги. А більш уважні інтернет-користувачі навіть визначили, що на герцогині Кембриджської сукні від бренду Ghost.

Відео, в яке вмонтовані кадри з Вільямом, Кейт і трьома дітьми починається з розмови принца зі Стівеном Фраєм по відеозв'язку. Старший син принца Чарльза зізнався, що домашнє навчання дітей виявилося для нього справжнім кошмаром. А ще пожартував, що не стане дивитися популярний нині серіал King Tiger, оскільки уникає будь-яких шоу про королівської влади.

Крім того, прихильники королівської сім'ї не перестають дивуватися тому, наскільки всі троє спадкоємців схожі один на одного. І правда, підросла принц Луї, якому 23 квітня виповнилося 2 роки, став неймовірно схожий на свого старшого брата принца Джорджа.

До речі, ініціативу Clap For the Cardiers підтримали і принц Чарльз з герцогинею Корнуольською Каміллою. Подружжя також ізолювалися в своїй резиденції Кларенс-хаус, на ганку якої і висловили підтримку співвітчизникам оплесками

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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