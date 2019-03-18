Перевір себе: експерт назвала основні причини скупчення жиру на животі

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Дієтолог розповіла, звідки з'являються зайві сантиметри на талії

Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше розповіла, чому тренування не допомагають схуднути, розкрила список основних причин зайвого скупчення жиру на животі. На своїй сторінці в Instagram вона перелічила можливі фактори і аспекти, на які слід звернути увагу, якщо ви хочете домогтися плоского животика і пружного преса.

За словами Каті, в першу черги треба переглянути своє харчування.

Харчування

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Завищена калорійність раціону

Головним діючим фактором жіроспалювання є недолік калорій в організмі, що викликає необхідність отримання енергії з запасів самого тіла - з "жирового депо". Якщо ви даєте організму більше поживних речовин, ніж йому необхідно - надлишки відкладаються в жир.

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Занижена калорійність раціону

Прагнучи схуднути, багато хто різко знижують калорійність до 1000 ккал на добу. Але! Ваш організм, думаючи, що прийшли голодні часи, перебудовується в режим енергозбереження, сповільнюючи обмінні процеси.



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Фото: (pixabay.com)

Сміттєві продуктів у вашому раціоні

Всі булочки, цукерки, тортики, напівфабрикати, снеки відкладаються в жир.



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Фото: (pixabay.com)

Тривалий проміжок між прийомами їжі

Ви їсте два-три рази в день, уникаєте вечерь або пропускаєте сніданок.

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Фізичні навантаження

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Повна відсутність

Як результат - в'яла шкіра, слабкі м'язи, випираючий живіт.

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Надмірні фізичні навантаження

Коли ви мордуєте себе щоденними, тривалими навантаженнями, не даючи часу вашому організму для відновлення. Ваше тіло відчуває стрес і процес схуднення або сповільнюється, або ви отримуєте відкат у вигляді кілограм, що повернулися.



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Фото: (pixabay.com)

Водний баланс

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Вода бере участь у всіх обмінних процесах, позбавляючи себе достатньої кількості води (30-40 мл на 1 кг ваги), ви уповільнює обмінні процеси, провокуючи відкладення жиру.



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Фото: (pixabay.com)

Гормональні збої

Жир на животі дійсно може бути наслідком гормональних збоїв. Але це досить рідкісний випадок і визначається не постановкою собі діагнозу через інтернет, а здачею аналізів і консультацією з лікарем.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала топ-6 продуктів для краси і молодості шкіри.

До речі, фахівець зі здорового харчування і схуднення Катя Медушкина поділилася особливостями сніданку для стрункої фігури.

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