Топ-6 продуктів для краси і молодості шкіри

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Якщо хочете якомога довше виглядати молодо - введіть у раціон ці продукти

Кожній дівчині хочеться мати красиву шкіру і як можна довше відтягувати появу ознак старіння на обличчі. Цього цілком можна добитися за допомогою правильного харчування. На своїй сторінці в Instagram популярний дієтолог і фітнес-тренер Інна розповіла, які продукти слід обов'язково включити в свій раціон, щоб залишатися "вічно молодою".

За її словами, починати треба не з ін'єкцій "молодості", а як зазвичай з харчування. По суті, харчування видно і на боках і на обличчі. Отже, невеликий must have раціону за версією експерта:

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1. Горіхи в цілому і особливо мигдаль.

Горіхи містять багато антиоксидантів і вітаміну Е, які роблять вашу шкіру зволоженою і пружною.



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Фото: (pixabay.com)

2. Помаранчеві, червоні і зелені овочі.

Помаранчеві та червоні овочі містять бета-каротин, який перетворюється в організмі у вітамін А. А цей вітамін є дуже важливим для запобігання пошкодження клітин і передчасного старіння. Зелені овочі містять вітамін Е і клітковину, яка працює як мітла для організму і виводить токсини.



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Фото: (pixabay.com)

3. Цитрусові.

Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який допомагає організму виробляти колаген – важливий елемент для підтримання пружності шкіри. На жаль, природне вироблення колагену після 30 років значно знижується. А якщо шкірі не вистачає колагену, вона втрачає пружність і починає провисати і старіє.

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4. Ягоди, які містять антиоксиданти.

Особливо чорниця, лохина, чорна смородина. Антиоксиданти борються з вільними радикалами і запальними процесами і уповільнюють старіння організму.



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Фото: (pixabay.com)

5. Омега-3 жирні кислоти.

Їх джерело – жирна червона риба і морепродукти. Можна і навіть потрібно час від часу пити біодобавку омега-3, так як у більшої частини людей спостерігається дефіцит. Омега-3 допомагають шкірі зберігати опірність зовнішньому середовищі, утримує вологу усередині шкіри, захищають шкіру від впливу ультрафіолетового випромінювання.



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Фото: (pixabay.com)

6. Пробіотики.

Пробіотики - це здоров'я травної системи, зокрема кишечника. Та сама мікрофлора. Вони регулюють проходження їжі через кишечник, запобігають скупченню "поганих" бактерій і продуктів обміну речовин. Містяться в кисломолочних продуктах, квашеній капусті, і т. д, але можна приймати у вигляді добавок.

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