Відчуй прилив сил і бадьорості: топ-5 продуктів для гарного настрою

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Наш настрій залежить від надходження в організм певної їжі

В холодну пору року, коли тепла і сонця мінімум, багато хто відчуває млявість, поганий настрій і навіть депресію. Чим потрібно доповнити свій раціон, щоб отримати бадьорість, прилив сил і прекрасний настрій розповіли експерти, передає російське ЗМІ.

1. Банан

Банан - широко відомий продукт, який підвищує настрій і тонус. При вживанні цього фрукта організм виробляє серотонін, що викликає ейфорію. Міститься в бананах також магній і вітамін В6, що відмінно впливають на нервову систему і поліпшують сон.

2. Інжир і фініки

Ці екзотичні і смачні фрукти містять велику кількість калію, який допомагає транспортувати амінокислоти триптофану. На подібну взаємодію наш мозок швидко реагує, а ми відчуваємо прилив гарного настрою. У інжирі та фініках також є велика кількість корисних речовин, які мають сприятливий вплив на нервову систему.

3. Морська капуста

Кажуть, що недостатня кількість адреналіну в крові позначається на настрої не в кращу сторону. Щоб цього не сталося, експерти рекомендують їсти морську капусту, в якій міститься значна кількість триптофану. Найкориснішою вважається капуста, яку продають навагу, а не консервована.

4. Зелені овочі

Ще одною речовиною, що допомагає позбутися від нудьги і депресії, є фолієва кислота. Її дуже багато в спаржі, гілочках кропу, листях шпинату, пір'ях зеленої цибулі й різних видах капусти, тому важливо не забувати готувати страви з перерахованими овочами.

5. Цитрусові

Плоди цитрусових відмінно піднімають настрій не тільки своєю соковитістю і яскравими кольорами, але і величезним вмістом вітаміну С. Він бере участь у синтезі норадреналіну - речовини, що відповідає за наш тонус, увагу і бадьорість.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна