Проблемна зона: Аніта Луценко пояснила, як прибрати в'ялу внутрішню частину стегна

Луценко радить не соромитися уточнювати деякі деталі у гінеколога

Анита Луценко, которая ранее рассказала, можно ли пить алкоголь во время похудения, ответила на, пожалуй, один из наиболее "болезненных" вопросов, возникающий у многих женщин во время похудения и активных тренировок. Так, одна из наиболее сложных зон нашего тела — это внутренняя часть бедер. Необходимы действительно длительные и упорные тренировки, чтобы привести эту часть в тонус, подтянуть и сделать упругой и красивой.

При этом на своей instagram-страничке Анита Луценко подробно и без стеснений объяснила, как можно подтянуть эти мышцы и какие наиболее распространенные факторы приводят к их дряблости.

Так, с подобной проблемой сталкиваются женщины, которые рожали. Также в зоне риска — женщины, поднимавшие тяжести во время беременности. К слову, сюда же фитнес-тренер включает неверные тренировки, которые не рассчитаны для беременных. А также приседания со штангой после родов.

Еще "под ударом" — женщины после 40-ка, а также те, у кого нет секса два раза в неделю.

"Вам нужно тренировать мышцы тазового дна ежедневно!" — уточняет Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Итак, для решения проблемы дряблости внутренней части бедра Анита советует воспользоваться сокращением мышц по методике Кегель.

"50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить все, что сможете( кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот", — описывает фитнес-тренер.

При этом Луценко советует обратиться с этим вопросом к гинекологу и не стесняться его спрашивать об этом.

"Недержанием мочи страдают 40% женщин на Земле (я была в шоке узнав)! Но это решаемо! Кегель или Лазерная коррекция. Сначала пробуйте упражнения Кегеля. Не стесняйтесь спрашивать врачей! Хороший гинеколог должен подсказать!" — говорит Луценко.

Конечно же, Анита настоятельно рекомендует не забывать о фитнес-тренировках.

К слову, до этого Анита Луценко показала одно из упражнений для стройных ног и подтянутых ягодиц. Садиться можно на стул или лавку в спортзале. Выполнять 3 подхода по 20 раз.

Видео: instagram.com/anitasporty

Напомним, ранее Анита Луценко показала скрытый сахар в популярных напитках и сладостях.

Также фитнес-тренер показала лучшее "женское упражнение".